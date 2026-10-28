恋人と出会う場所や、距離を縮めるきっかけは、時代とともに変わっていくもの。Z世代の馴れ初めを聞いて、「自分のころにはなかったな」と新鮮に感じることもありそうです。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の出会いに関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代の後輩の彼女との出会いは?」

飲み会で「恋人がいるか」という話に。Z世代の後輩は「はい」と答え、馴れ初めについても話してくれました。

それを聞いた先輩は、Z世代と自分の頃の違いに驚くことに。さて、後輩の出会い方とはどのようなものだったのでしょうか?

① マッチングアプリ

② SNSのDM

③ 脱出ゲーム

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✅Z世代、恋人との出会いは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代は「マッチングアプリ」だけに留まらない!

「マッチングアプリで知り合った」と聞いても、驚かなくなってきた今日このごろ。そんななか、Z世代の後輩から別の出会い方を聞くと、「今はそんなきっかけもあるんだ!」と、恋愛をめぐる感覚の変化を感じますよね。

▶なお、今回の答えは② SNSのDM でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!