価値観や生活習慣の違いなど、何かと話題になるZ世代。職場でも、Z世代の部下とのやりとりに驚いたり、思わず共感したりする場面があるのではないでしょうか。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の部下が遅刻をしたときのエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「遅刻したZ世代、寝不足の原因は?」

ある日、遅刻してしまったZ世代の部下。上司から理由を聞かれると、「最近夜眠れなくて、朝起きれず」と説明します。さらに、夜に眠れないせいで、日中もひどい眠気に悩まされているのだとか。そこで上司が帰宅後の過ごし方について尋ねると……。

さて、Z世代の部下が夜眠れない原因は、次のうちどれだったのでしょうか?

① 寝る間際までスマホをいじっているから

② エナジードリンクを飲み過ぎているから

③ 寝ると自由時間が終わるのがもったいないから

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✅寝不足で遅刻したZ世代、上司が気づいた原因とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「ドパガキ」は他人事じゃないかも!?

最近では、SNSのショート動画など、短時間で次々と刺激を求める傾向を表す「ドパガキ」という言葉も話題に。Z世代に限らず、ついスマホに夢中になって時間を忘れてしまう……という人も多いのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 寝る間際までスマホをいじっているから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!