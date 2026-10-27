アニコム損害保険は10月26日、「犬の名前ランキング2026」を発表した。0歳の犬14万7,762頭を対象に集計した結果、総合ランキングでは「ムギ」が6年連続で1位を獲得。2位は「ココ」、3位は「モカ」となった。また、「ルル」が前年の12位から5位に順位を上げ、初めてトップ5入りした。

犬の名前ランキング2026 総合ランキング(出所:アニコム損害保険)

総合ランキングでは、「ムギ」が1,192頭で6年連続の1位となった。2位は「ココ」(1,014頭)、3位は「モカ」(881頭)と続き、4位の「ラテ」も前年と同じ順位を維持した。食べ物や飲み物を連想させる名前が上位に並んでいる。

今回、特に順位を上げたのが「ルル」だ。前年の12位から5位へと上昇し、初めてトップ5入りした。女の子部門でも前年の7位から4位にランクアップ。同社は、短く呼びやすく、同じ音を繰り返すリズミカルな響きが特徴だと分析している。

犬の名前ランキング2026 男女別ランキング(出所:アニコム損害保険)

男女別では、男の子の1位が「レオ」(640頭)で2年連続の首位となった。2位は「ムギ」、3位は「ソラ」。一方、「コタロウ」は前年の10位から6位へ順位を上げた。

女の子の1位は「ココ」(753頭)で、こちらも2年連続。2位は前年3位の「モカ」、3位は前年2位の「ムギ」となった。また、「ルナ」は前年16位から9位に上昇し、トップ10入りを果たした。

犬の名前ランキング2026 漢字の名前ランキング(出所:アニコム損害保険)

漢字の名前では、男の子の1位が「福」(200頭)、2位が「茶々丸」、3位が「琥珀」だった。「福」は前年に続く首位で、10位には前年のトップ10圏外から「大吉」がランクイン。「福」「大福」「大吉」など、縁起のよさを連想させる名前が並んだ。

女の子では「花」(65頭)が前年に続き1位となり、2位は「姫」、3位は「凛」だった。「小梅」は前年10位から4位、「福」は8位から5位に上昇したほか、「蘭」「小春」が新たにトップ10入りした。

犬の名前ランキング2026 総合11～30位(出所:アニコム損害保険)

今回のランキングは、2025年10月1日～2026年9月30日に、同社のペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の犬14万7,762頭の名前を集計したもの。