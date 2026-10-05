飲み会の幹事を任されたとき、悩みどころのひとつが店探し。特に会社のメンバーとの飲み会となると、世代や好みが異なり、ちょうどよいお店がなかなか見つからないことも。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の店探しに関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「飲み会の店探しを任されたZ世代、どんな方法で探していた?」

職場の飲み会で、Z世代の後輩に店探しをお願いする主人公。隣で様子を見ていると、候補のお店について、自分とは違う方法で情報収集しているようです。

さて、後輩はどのような方法で店探しをしていたのでしょうか？

① 動画で店内の雰囲気までチェックして探していた

② 自分専用の「気になる店リスト」から探していた

③ 口コミの真偽をAIに判定してもらって探していた

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✅Z世代の店探し方法は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

ここでも「縦型動画」が……!?

飲み会の幹事になると、参加するメンバーに合った店探しに頭を悩ませることも。グルメサイトやSNS、知人からの口コミなど、店を選ぶときに参考にする情報は人それぞれです。

特に普段から使っているサービスが違えば、同じ店探しでもチェックするポイントや方法に違いが出るもの。Z世代が幹事になったときの店探しには、そんな世代による情報収集の違いが表れることもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 動画で店内の雰囲気までチェックして探していた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!