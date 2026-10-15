社員証や履歴書など、仕事で使う証明写真。意外と使う機会が多く、できるだけきれいに写りたいと思う人も多いのではないでしょうか。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の証明写真撮影に関するエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「証明写真を撮影するとき、Z世代は何と言ってきた?」

社員証用の証明写真を撮影することになったZ世代の社員。先輩社員がスマホを向けると、"あるお願い"をしてきます。

さて、Z世代の社員は何と言ってきたでしょうか?

① 「フィルタをかけられるアプリじゃダメですか?」

② 「後でチェックできますか?」

③ 「もう少し上から撮ってください」

・・・・・・・・・・・・・・

✅Z世代の証明写真、先輩へのお願いとは……こちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

Z世代の証明写真、加工はアリ? ナシ?

スマホのカメラアプリやSNSのフィルター機能など、写真を自分好みに仕上げる方法が増えた今。普段から写真を撮り慣れている人ほど、写り方にこだわりがあるのかもしれません。

とはいえ、社員証など仕事で使う写真となると、どこまでこだわっていいのか悩ましいところ。Z世代に限らず、自分にとっての「当たり前」が、ほかの人にとっては意外だった……なんて経験もあるのではないでしょうか。

▶なお、今回の答えは① 「フィルタをかけられるアプリじゃダメですか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!