職場で定期的に行われる会議。長く続いている会議ほど、その違和感が日常になってしまい、「これが普通」と思って参加している人も多いかもしれません。

今回は、人気漫画「#Z世代とはたらく」から、Z世代の一言をきっかけに会議のあり方が変わったエピソードについてご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

Z世代とはたらくクイズ「Z世代が会議中に放った"純粋な一言"とは?」

ある職場で、いつものように会議がスタート。すると、フレッシュなZ世代の新人が"ある純粋な疑問"を発言します。それにより、これまでの"会議のあたりまえ"が変わることに。

さて、Z世代の新人は何と言ったでしょうか?

① 「偉い人しかしゃべってなくないですか?」

② 「この会議、誰のためにやってるんですか?」

③ 「会議、無駄にやりすぎじゃないですか?」

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✅Z世代の一言で会議に変化が……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

だんだん違和感に鈍くなる

長く同じ職場で働いていると、小さな違和感にもいつしか慣れてしまったり、「今までこうだったから」と受け入れてしまったりすることも。会議をはじめ、普段何気なくこなしている仕事のなかにも、改めて考えてみると「本当に必要?」と思うものがあるかもしれません。

だからこそ、Z世代の新人ならではのフレッシュな感覚が、職場の当たり前を見直すきっかけになることもありそうです。

▶なお、今回の答えは③ 「会議、無駄にやりすぎじゃないですか?」 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!