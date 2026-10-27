ディー・アップの、「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー パーフェクトブラウン」が、本音のコスメ批評誌『LDK the Beauty(晋遊舎)』2026年11月号「気になるあれこれ テストし隊！」特集において、アイライナー(ブラウン)仕上がり部門の「第1位」を受賞した。

アイライナー(ブラウン)仕上がり部門の「第1位」を受賞した「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー パーフェクトブラウン」は、こだわり抜いた色設計で“誰でも似合う究極のブラウン”をテーマにしたアイライナー。

これまで多数のブラウンアイライナーを手がけてきたノウハウをもとに、ブラウンを構成する「黒・黄・赤・白」の原色に着目し、独自の黄金バランスを導き出したという。イエローベース・ブルーベースといったパーソナルカラーの垣根を超え、誰にでも、どんなメイクにもなじむ“究極の1本”とのこと。

さまざまなカラーがあふれる今だからこそ、あえて原点に立ち返り、細部までこだわり抜いた新しい定番。1本持っておけば間違いない、まさに「パーフェクト」なブラウンとなる。

受賞商品

製品特徴

誰でも似合う“究極のブラウン”

ブラウンの濃淡・赤み・黄みの配分を徹底的に追求した、こだわりの色設計。肌色やメイクを選ばず自然になじみ、誰にでも使いやすく“ちょうどいい”ブラウンに仕上げた。

ブラウンの魅力を凝縮

目元を際立たせるクッキリ感、肌なじみの良さ、ほどよい血色感、抜け感、洒落見え――。これまで発売してきたブラウン系アイライナーの長所を、絶妙なバランスで掛け合わせた1色。

目元を引き締めながらも重く見えず、今っぽく印象的な目元を演出する。

LDK the Beautyでの受賞内容

『LDK the Beauty』は、広告を一切掲載せず、メーカーへの忖度なくコスメやスキンケア商品を徹底検証・評価する、株式会社晋遊舎発行の月刊美容雑誌。プチプラからデパコスまで幅広いアイテムを本音でテストし、使う人目線の正直な情報を発信している。

複数のモニターや、プロとテストを行う「気になるあれこれ テストし隊！」特集で、アイライナー(ブラウン)仕上がり部門の「第1位」を受賞した。