舌や頬の内側にできた口内炎が、なかなか治らない。痛みが引いても、同じ場所にただれが残っている。そんなときは、いつ受診すればいいのでしょうか。口腔がんでも口内炎に似た症状が出ることがあります。長引く口内炎や粘膜の色の変化など、歯科で相談したい目安を紹介します。

「口内炎が治らない」は、口腔がんのサイン?

口腔がんは、舌や歯茎、頬の内側など、口の中にできるがんの総称です。

舌の側面や裏側にできやすい

口腔がんの中で多いのは舌がんで、舌の側面などにできます。ほかにも、歯茎、舌の下にある口底、頬の内側、上あごなどにできることがあります。

口腔がんは口内炎のように見えることがある

初期の口腔がんは、粘膜がただれたり、傷のように見えたりすることがあり、口内炎と見た目が似ています。

口の中に傷やただれができる原因には、頬をかんだことや、入れ歯が当たることなどもあります。見た目だけで原因を判断するのは難しいため、変化が長引くときは診察を受けましょう。

一般的な口内炎と、どう違う?

2週間たっても治らなければ受診の目安に

よくみられるアフタ性口内炎は、通常1～2週間ほどで自然に治ります。口内炎のような傷やただれが2週間たっても治らない場合は、原因を確かめるために歯科や歯科口腔外科を受診しましょう。

痛みがない場合も、変化が続くか確認

アフタ性口内炎は食事のときにしみたり痛んだりします。口腔がんは初期には痛みがないこともあり、痛みの有無だけでは見分けられません。

表面に凹凸がある、しこりがある、ただれが広がるなどの変化にも注意しましょう。

口内炎様の症状のほかに、注意したい「口の中の変化」

口内炎のような症状のほかにも注意すべき症状があります。比較的わかりやすいのは、粘膜の色の変化です。

白い斑点や赤い部分が消えない

口の中に白い斑点や赤い部分ができる原因はさまざまです。例えば、粘膜の一部が白くなり、こすっても取れない「白板症」の中には、がんに変化するものもあります。白や赤の変化が続くときは、歯科や歯科口腔外科で相談しましょう。

しこり・ただれ・出血などがある、食事や会話をしづらい…

しこりや腫れ、繰り返す出血、舌の動かしにくさも、相談したい変化です。入れ歯が急に合わなくなったり、食べにくさや話しにくさが続いたりする場合も、歯科で原因を確認しましょう。

セルフチェックの方法

明るい場所で鏡を使い、舌の側面や裏側、歯茎、頬の内側を見てみましょう。取り外せる入れ歯を使っている場合は、外すと粘膜を確認しやすくなります。

色が変わった場所や、ただれ、腫れがあれば、いつ気づいたかを覚えておくと診察時に伝えやすくなります。

何科を受診すればいい?

口内炎のような傷やただれが2週間たっても治らないときは受診しましょう。しこりがある、傷が大きくなる、出血を繰り返す、舌が動かしにくいといった変化があれば、2週間を待たずに相談してください。

かかりつけの歯科があれば、まずそこで相談できます。歯科口腔外科を直接受診する方法もあります。診察では、いつから症状があるか、大きさや色が変わったかを伝えましょう。詳しい検査が必要な場合は、専門の医療機関を紹介してもらえます。

口腔がんについて、専門医に聞いてみました。

口腔がんの発生に係る原因は数多くありますが、代表的なものは喫煙と飲酒です。また他にも不潔な口腔衛生状態や内側に倒れた歯、あっていない入れ歯、歯の鋭縁なども原因とされています。 口腔がんのできやすい場所は特に舌の側面が多いです。口内炎と異なり、触った時の痛みはそこまで強くはなく、表面が凹凸があったり、白っぽいことが多く、出血しやすい、しこりがあるのが特徴です。 他のがんと違いセルフチェックで見ることは可能です。2週間たっても改善しないただれ、傷の場合や喫煙者などは早期にかかりつけ歯科医や総合病院の歯科口腔外科を受診して下さい。