レバレジーズが運営するオンライン診療プラットフォーム「レバクリ」は2026年11月25日、会社員の二日酔いに関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年10月27日～10月29日、全国の20歳～59歳の正社員のうち、週に1回以上飲酒する習慣がある会社員553名を対象に、インターネットで行われた。

会社員の二日酔いに関する実態調査

飲酒習慣のある会社員の17.3%が週1回以上二日酔いに

週に1回以上飲酒する習慣のある会社員に、二日酔いになる頻度を聞いたところ、「週に1回以上」と回答した人は17.3%だった。飲酒習慣のある会社員の約6人に1人が、毎週二日酔いになっていることがわかった。

なお、二日酔いとは、アルコールの分解が追いつかないことや脱水などが重なって起こる、複数の不調の総称を指す。

二日酔いになる頻度

二日酔いで業務に影響、約半数が集中力・判断力の低下を経験

二日酔いになった際に業務に影響が出た経験については、「あった」(12.3%)、「どちらかというとあった」(20.4%)を合わせて32.7%となった。飲酒習慣のある会社員の約3人に1人が、二日酔いによって業務に影響が出た経験があることがわかった。

二日酔いになった際に業務に影響が出た経験

具体的に生じた影響では、「集中力・判断力が著しく低下した」(51.4%)、「強い頭痛や吐き気・胸焼けに耐えながら業務を行った」(50.8%)が上位にあがった。二日酔いによる不調を我慢しながら勤務している実態がうかがえる。さらに、「遅刻・早退をした」(11.0%)、「仕事を休んだ」(9.4%)という回答も約1割にのぼり、業務効率の低下だけでなく、勤怠にも影響が及んでいることが明らかになった。

具体的に生じた影響

二日酔い対策は「水分補給」が最多、20代は市販ドリンク・サプリの活用が目立つ

二日酔いを防ぐために行っている対策については、「十分な水分を意識して摂る」(28.8%)が最も多かった。次いで「飲酒前に市販の二日酔い対策ドリンク・サプリを飲む」(28.4%)、「飲むペースを抑え、適量を超えないよう調整する」(27.1%)と続いた。

二日酔いを防ぐために行っている対策

年代別に見ると、20代では「飲酒後に、市販の二日酔い対策ドリンク・サプリを飲む」(31.9%)、「飲酒前に、市販の二日酔い対策ドリンク・サプリを飲む」(30.4%)が上位にあがった。一方、40代・50代では「飲むペースを抑え、適量を超えないよう調整する」の割合が高く、年代によって対策に違いが見られた。

年代別 二日酔いを防ぐために行っている対策

医師が飲酒量やペースの調整を呼びかけ

医療監修を担当した牧野潤医師は、二日酔いの症状や不調の度合いは、体質や体調、飲酒量、飲み方によって大きく左右されると指摘する。吐き気や激しい頭痛などは、仕事や日常生活のパフォーマンスを低下させる要因になるという。

また、飲酒時に十分な水分や糖分を摂取するなどの日頃のセルフケアに加え、飲む量やペースを調整することが大切だとしている。翌日の不調がつらい場合には、オンライン診療を活用して自宅から医師に相談することもできるという。

牧野医師は慶應義塾大学医学部卒業。日本専門医機構認定の形成外科専門医で、慶應義塾大学医学部特任助教を務める。現在は「レバクリ」および美容外科「JSKINクリニック」の医療監修も行っている。