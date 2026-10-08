ディー・アップは10月7日より、超強力つけまつげ接着剤「ディーアップ アイラッシュフィクサーEX」シリーズより、“おひなさま”こと長浜広奈さんが出演する新WEBCMを公開している。

本CMでは、長浜広奈さんがキュートな着ぐるみたちと「つけまのり運動会」で本気のバトルを繰り広げる、ポップでコミカルな世界観を描いている。

綱引きや障害物競走、最終種目の白熱した徒競走まで、ハードな競技に全力で挑む長浜さん。激しく動いた後でもパッチリとしたキュートな目元を保ち、「アイラッシュフィクサーEX」の高いキープ力を印象づける内容に。また、競技の合間のおひるごはんでは、着ぐるみたちと和やかにおしゃべりする“おひなさま”ならではのチャーミングな空気感と絶妙な間も見どころ。

そして、激闘を制して見事1着でゴールし、キラキラと輝く表彰式へ。「わたしたちの可愛いはゆるがない」というメッセージとともに、自信に満ちた表情で「アイラッシュフィクサーEX」への確かな信頼感を伝える内容となっている。

新WEBCM「わたしたちの可愛いはゆるがない!!フィクサーEX WEBCM第1弾『つけまのり運動会編』」(本編)は、10月7日より、YouTubeおよびTikTok、Instagramにて公開されている。

長浜広奈さん インタビュー抜粋

―― 撮影現場で印象的だったシーンを教えてください。

うさちゃん・わんちゃんが本当に全力で動いてくれたので、私もつられて本気になってしまいました!シュールだけどすごく可愛くて、ずっと笑顔の現場でした。

―― 商品「アイラッシュフィクサーEX552」の使用感はいかがでしたか?

ピシッとくっついている感じにすごくびっくりしました。頭を何度も動かしたりめちゃくちゃ激しく動いたのですが、ずっと私の目に貼り付いてくれていて、ビクともしなくて安心感がありました。

―― 視聴者の皆さまへのメッセージをお願いします。

うさちゃん・わんちゃんも競技を一生懸命に頑張っていて可愛いし、随所に見せる表情も見どころです。真剣勝負の面白さを通して「つけまのり」の魅力が伝わる内容になっていますので、ぜひお楽しみください。