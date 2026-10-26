ディー・アップは、ジェルネイルブランドGELiSM(ジェリズム)から11月6日、冬限定カラー「雪フラッシュマグ」3色を発売する。PLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗とディーアップ公式オンラインショップで販売するという。

雪フラッシュマグ

「雪フラッシュマグ」は、雪のようにふわっときらめくフレークフラッシュラメと、光を反射して瞬くクリスタルフラッシュラメの2種類に、シルバーホワイトマグネットラメを組み合わせたシリーズ。華やかさと透明感を兼ね備え、氷の中に雪の結晶を閉じ込めたような繊細で幻想的な輝きを楽しめるという。

雪フラッシュマグ

冬を彩る限定カラー3色

今回登場するのは、ロゼピンク、ピュアホワイト、クリアブルーの3色。発売日は11月6日。内容量は各8mLで、価格は各1,760円(税込)。

「MN63 rose sparkling」は、弾ける泡のように輝くロゼピンク。指先に血色感ときらめきを添えるカラーだ。

MN63 rose sparkling

「MN64 sugar time」は、シュガーの甘さをまとったピュアホワイト。どんな装いにも合わせやすい万能カラーとしている。

MN64 sugar time

「MN65 diamond sky」は、ダイヤモンドの輝きを秘めたクリアブルー。透明感のある美しい指先を演出する。