ディー・アップは10月7日、つけまつげ接着剤「ディーアップ アイラッシュフィクサーEX 552 メガサイズ」(10mL、1,320円)を全国のドン・キホーテ系列店舗で数量限定発売した。

今回登場するのは、乾くと透明になる「ディーアップ アイラッシュフィクサーEX 552」の大容量タイプ。通常品の約2倍となる10mL入りで、日常的につけまつげを使う人に向けたアイテムとなっている。

水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ処方を採用。同社によると、高い接着力でまぶたに密着し、つけたての仕上がりを1日中キープするという。液がはみ出しても乾くと目立ちにくく、自然に仕上がるのも特徴だ。

高い接着力でまぶたに密着

筆先には通常品と同じ細筆を採用。液量を調整しやすく、狙った箇所にピンポイントで塗布できる。

通常品は透明、ブラック、ブラウンの3色を展開し、各5mL入りで1,100円。今回のメガサイズは、シリーズで一番人気という透明タイプを容量約2倍、価格は1,320円で販売する。なお、一部店舗では取り扱いのない場合がある。

ディーアップ アイラッシュフィクサーEX 552 メガサイズ

なお、ディーアップのつけまつげ接着剤シリーズは、2001年1月から2026年6月までの累計出荷数が3,800万本を突破している。