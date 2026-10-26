セブン‐イレブン・ジャパンは10月27日、「信州飯綱町産ブラムリーのアップルパイ」(300.24円)を長野県および山梨県内のセブン‐イレブンで順次発売する。

同社は、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食材を積極的に活用することで、生産者の支援と地域経済への貢献を図る「地産地消」に取り組んでいる。各県の優良な原材料を使用することで、多くの人に地域の食の魅力を伝え、地域全体の活性化を図ることを目指している。

今回、信州飯綱町産のブラムリー(りんご)を使用したアップルパイを期間限定で発売する。ブラムリーは、イギリス原産の「料理用りんご(クッキングアップル)」として親しまれている品種で、生食用りんごとは異なり、しっかりとした酸味を活かして"加熱しておいしくなる"のが特長。長野県では1990年代から地域活性化(町おこし)の取り組みの一環として栽培が進められてきた経緯があり、県内産地の取り組みとともに"料理に使うりんご"として認知が広がっている。

同商品は、ブラムリーを使用したアップルフィリングに相性のよいカスタードクリームを合わせ、パイ生地で包んだ菓子パン。パイ生地はバターの風味香るサクッとした食感が特長。生地層の広がりと口どけの良さを追求し、パイらしい軽やかな食感と風味の向上を図った。

パッケージには、信州飯綱町産のPRキャラクターである「みつどん」のワンポイントシールを添付している。