引っ越し先での暮らしは、新鮮なことがある一方、思いがけないところで気を使うこともありますよね。何げない日常の行動にも、住む前には想像していなかった違いがあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、アパートとタワマンの違いに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「アパートではできて、タワマンではできないこととは?」

タワマンに引っ越した男性。あることをきっかけに外に出ようとします。玄関のドアを開けたところでハッとした表情に。そのままドアを閉めてしまいます。

さて、男性が「アパートではできたけれど、タワマンではできない」と感じたことは何だったのでしょうか?

① お隣さんにおすそ分けすること

② スマホを置いて出かけること

③ ダサめの服で出歩くこと

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✅アパートではできたのに……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンでは清く、美しく……!?

タワマンに引っ越したばかりのころは、ちょっとした買い物でも気高く、優雅に振る舞いたいもの。とはいえ、お気に入りのゆるい服で気兼ねなく出歩けた日々が、少し恋しくなるかもしれませんね。

▶なお、今回の答えは③ ダサめの服で出歩くこと でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!