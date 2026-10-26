現代は、さまざまな場面でストレスを感じやすい「ストレス社会」。仕事や人間関係などで気疲れしている人も少なくないはず。
「好かれやすさ」が分かる!? あなたが出かけたいのはどっち?
さて、気分転換を兼ねて、週末をどこか遠くで過ごそうとしているとイメージしてください。あなたが出かけたいのは、次のどちら?
A 海
B 山
「海」と「山」のどちらに行きたいのかによって、どんなことがわかるのでしょう?
実は、自分が好む場所によって、好かれやすい傾向にあるかまでわかってしまうのです。
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