現代は、さまざまな場面でストレスを感じやすい「ストレス社会」。仕事や人間関係などで気疲れしている人も少なくないはず。

「好かれやすさ」が分かる!? あなたが出かけたいのはどっち?

さて、気分転換を兼ねて、週末をどこか遠くで過ごそうとしているとイメージしてください。あなたが出かけたいのは、次のどちら?

A 海

B 山

「海」と「山」のどちらに行きたいのかによって、どんなことがわかるのでしょう?

実は、自分が好む場所によって、好かれやすい傾向にあるかまでわかってしまうのです。