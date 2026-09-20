タワマンを選ぶ際、眺望や設備だけでなく、通勤や外出のしやすさを考えて「駅からの近さ」を重視する人も多いのではないでしょうか。

「駅徒歩3分」のタワマンなら、家を出てすぐに駅へ着けそうなイメージがありますよね。しかし、実際に暮らしてみると、数字だけでは分からないこともあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住む人の朝に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「駅徒歩3分なのに、実際は10分かかるのはなぜ?」

「駅徒歩3分」という立地に魅力を感じ、タワマンでの新生活を始めた主人公。これなら毎日の移動もかなりラクになりそうです。

ところが、実際に家を出て駅へ向かってみると、到着するまでに約10分かかってしまいました。

さて、「駅徒歩3分」のタワマンなのに、実際は約10分かかってしまったのはなぜなのでしょうか?

① タワマン内が広すぎるから

② 朝はエレベーターが混雑するから

③ ロビーで毎朝ご近所さんにつかまるから

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✅「駅徒歩3分」のはずなのに……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンでは、エレベーターが「通勤ラッシュ」!?

地上へ降りるにはエレベーターが必須になるタワマン。内見時には気づかなかった朝のエレベーター混雑が、毎日の通勤時間を左右する思わぬ盲点になっていたようです。

「駅徒歩3分」という数字だけを見るとかなり便利そうですが、玄関を出てから建物の外へ出るまでの時間は、実際に暮らしてみないと分からないもの。タワマンならではの“駅近の落とし穴”といえるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 朝はエレベーターが混雑するから でした!

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