車をよく使う人にとって、「駐車場」は日々の暮らしやすさを左右するポイントのひとつかもしれません。利便性が高い「タワマン」でも、住んでみて初めて分かる"盲点"があるのかもしれません。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンの駐車場に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンで車を出したくない理由とは?」

妻と何か食べに行こうと話していた主人公。妻から「久しぶりにあそこのイタリアンを食べたい」とリクエストされます。

行き先が決まったものの、主人公は「ということは車か……」と少し気が重そう。どうやら、タワマンの駐車場には気軽に車で出かけるのをためらってしまうポイントがあるようです。

さて、主人公が感じていた「タワマンの駐車場の思わぬ盲点」とは何でしょうか?

① 広すぎて自分の車を見つけるのに30分かかる

② 機械式で車を出すのに手間がかかる

③ スロープが急で怖い

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✅タワマンの駐車場、住んで気づいた盲点とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンの駐車場、車を出すだけでもひと苦労?

ふらっと外食に出かけたいだけなのに、まず車を出すところからひと仕事。便利なイメージのあるタワマンですが、こうした日常の何気ない場面で「住んでみて初めて分かる不便」が見えてくることもあるようです。

▶なお、今回の答えは② 機械式で車を出すのに手間がかかる でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!