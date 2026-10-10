眺望の良さや充実した設備など、何かと憧れるタワマン暮らし。しかし、実際に住んでみると、意外な不便さを感じることもあるようです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンを購入した友人に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「憧れのタワマンを購入! でも通勤がきつい理由は?」

タワマンを購入した友人の家へ、遊びに行くことになった主人公。

憧れのタワマンを購入したはずの友人ですが、話をしていると、どうやら「朝がきつい」とのこと。

さて、友人はなぜ「朝がきつい」と感じているのでしょうか?

① 高層階は気圧が低く、朝は体調が優れないから

② 朝のエレベーター待ちに10分もかかるから

③ 都心から離れていて、通勤に時間がかかるから

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✅憧れのタワマンを購入、でも朝がきつい理由は……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

憧れのタワマン暮らし、理想と現実は違う?

家を選ぶとき、広さや設備、眺望など、譲れない条件は人それぞれ。せっかくなら理想の住まいを手に入れたいものですが、毎日の通勤のしやすさも無視できないポイントですよね。

多少の不便があっても「この家に住みたい!」と思える魅力があるなら、それも一つの選択。住まいの満足度と通勤のしやすさ、皆さんならどちらを優先しますか?

▶なお、今回の答えは③ 都心から離れていて、通勤に時間がかかるから でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!