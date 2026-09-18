眺望の良さや洗練された住環境など、タワマン暮らしに憧れを抱く人も少なくないのではないでしょうか。しかし、そんな華やかなイメージのあるタワマンでも、実際に住んでみると思わぬハプニングや汚れに悩まされることも。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンのベランダに関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「ベランダが汚れていた原因は?」

タワマンに越してから、ベランダの汚れが気になっていた主人公。「なんでこんなに汚れるんだろう」と不思議に思っていたところ、ある日、その原因につながる光景を目にします。

さて、何が原因だったのでしょうか?

① 鳥が巣を作っていた

② 落ち葉が大量に入ってきていた

③ 水はけが悪かった

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✅タワマンのベランダが汚れていた原因とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンの"キラキラ生活"、でも掃除は……

眺望の良さなどから、憧れを抱く人も多いタワマン暮らし。ところが鳥が巣を作ってしまうと、たくさんの糞で汚れてしまうことも。

人にとっての“憧れの場所”は、鳥にとっても魅力的な場所なのかもしれません。

▶なお、今回の答えは① 鳥が巣を作っていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!