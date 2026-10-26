セブン‐イレブン・ジャパンは10月29日から、Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのコラボレーション商品を全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

「ストレンジャー・シングス」の世界観を表現した全16品が登場

同作品は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した「裏側の世界」という"異世界の脅威"に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー&青春物語。配信以降、世界中で支持を集め、さまざまなエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。

今回、同作品の世界観を楽しめるコラボレーション商品全16品を発売する。第1弾となる10月29日からは、6商品が登場する。

「チョコがけいちご」(378円)は、フリーズドライの甘酸っぱいいちごを、まろやかなチョコレートでまるごとコーティングしたスイーツ。

「チーズアーモンド ブラックペッパー味」(192.24円)は、作品を象徴する「裏側の世界」をモチーフに、インパクトのある黒いビジュアルに仕上げた。香ばしいアーモンドとブラックペッパーがアクセントの濃厚なチーズ風味が調和したスナック。

「Netflix ストレンジャー・シングス チーズアーモンド ブラックペッパー味」(192.24円)

「ミニいか姿フライ たこ焼き風」(181.44円)は、サクサクとした軽快な食感が楽しめるひとくちサイズのいか姿フライ。クセになるたこ焼き風味で、お酒のおつまみやスナックとしても楽しめる。

「Netflix ストレンジャー・シングス ミニいか姿フライ たこ焼き風」(181.44円)

「ブラックチータラ カルパス風味」(324円)は、おなじみのチータラを黒い見た目に仕上げ、スパイシーなカルパス風味に味付けした、ダークなおつまみ菓子。

「Netflix ストレンジャー・シングス ブラックチータラ カルパス風味」(324円)

「キャラメルコーン メープルワッフル味」(181.44円)は、サクサクの生地にコク深いメープルの甘い香りが広がるフレーバー。

「Netflix ストレンジャー・シングス キャラメルコーン メープルワッフル味」(181.44円)

「キャラメルポップコーン」(237.60円)は、香ばしいキャラメルをコーティングした、サクッとした食感のポップコーン。濃厚な甘みと風味が楽しめる。

第2弾では、11月2日からカップ麺2品、11月3日からドーナツ3品と惣菜パン、11月5日からステッカー付きの菓子3品を順次発売する。

「明星 ブラック豚骨まぜそば」(321.84円)は、黒マー油が利いた濃厚なブラック豚骨まぜそばに、たっぷりのマヨネーズを合わせたまぜそば。濃厚な豚骨とマヨネーズが織りなす、クセになる味わいが特長だという。

「Netflix ストレンジャー・シングス 明星 ブラック豚骨まぜそば」(321.84円)

「Netflix ストレンジャー・シングス サッポロ一番 ペパロニピザ味ヌードル」(300.24円)は、劇中に登場する象徴的なピザの味をヌードルで再現した商品。ペパロニサラミのスパイシーな風味に、トマトの旨みと香ばしいチーズのコクを効かせたスープが特長。

「デモゴルゴンドーナツ」(257.04円)は、作中に登場するデモゴルゴンをモチーフにした5枚花形状のドーナツ。クッキー生地を合わせたドーナツ生地にクランブルを乗せてザクザク食感を出した。チョコクリームも入っている。

「クリスマスライトドーナツ」(257.04円)は、作中の壁に飾られたクリスマスライトのイルミネーション場面を表現したドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツにカラフルなトッピングを散らし、中にはシュガークリームをサンドしている。

「アップサイドダウンドーナツ」(257.04円)は、竹炭を配合した黒い生地と、赤色のグレーズ・チェリーフィリングで「表側と裏側の世界」を一度に表現。甘酸っぱいチェリー風味が爽やかに広がるドーナツ。

「ヘルファイアパン」(278.64円)は、作中の「ヘルファイア・クラブ」のジャンク感をイメージ。2種類のミートとピーマンを合わせ、メリハリのあるスパイシーソースの辛みで旨辛く仕上げた惣菜パン。

「サクサクパフチョコ(限定ステッカー付き)」(192.24円)は、サクサクとした軽快なパフを、なめらかなくちどけのチョコレートで包み込んだひとくちサイズのお菓子。限定オリジナルステッカー(全9種からランダムで1枚)が付いている。

「ポテトスティック ブラックペッパー味(限定ステッカー付き)」(213.84円)は、ザクザクとした食感とブラックペッパーのピリッとした刺激が特長のポテトスナック。限定オリジナルステッカー(全23種からランダムで1枚)が付いている。

「Netflix ストレンジャー・シングス ポテトスティック ブラックペッパー味(限定ステッカー付き)」(213.84円)

「もっちりぶどうグミ(限定ステッカー付き)」(192.24円)は、ぶどうのジューシーな甘みともっちりとした弾力が楽しめるグミ。作品のアイコンやロゴが描かれた限定ステッカー(全9種からランダムで1枚)が付いている。

10月28日には「Surfer Boy Pizza お店で焼いたピザ ふわもちペパロニ」(980.64円)が登場する。作中に登場するピザを再現した、お店のオーブンで焼き上げるアツアツのピザ。劇中の「サーファーボーイ・ピザ」ロゴが目を惹く「Netflixコラボ ピザボックス」に入れて提供するため、箱を受け取った瞬間から作品の世界観を楽しめる。コラボピザボックスでの提供は10月30日より順次。数量限定のため、店舗の在庫がなくなり次第、通常のパッケージでの提供となる。

「Netflix ストレンジャー・シングス Surfer Boy Pizza お店で焼いたピザ ふわもちペパロニ」(980.64円)

限定グッズが当たる「デジタルスタンプラリー」も実施

11月1日～11月12日までの期間中、店舗を巡ってスマートフォンから手軽に参加できる「ストレンジャー・シングス10周年記念 デジタルスタンプラリー」を実施する。

デジタルスタンプラリー

セブン‐イレブン公式LINEを友だち登録し、店頭のスタンドPOPに設置された二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ることで参加可能。1日1店舗につき1つのデジタルスタンプ(全20種のキャラクター)を獲得できる(別店舗であれば同日内に複数回のスタンプ取得が可能)。また、スタンプの獲得進行に合わせて、スマートフォンの画面(台紙)が「表側の世界(RIGHT SIDE UP)」から「裏側の世界(UPSIDE DOWN)」へと反転するギミックを搭載しており、作品の世界を行き来するような没入体験を楽しめる。

スタンプは全20種

スタンプを貯めることで、以下の特典を獲得・応募できる。

スタンプを2個集めると「ストレンジャー・シングス 10周年記念デザイン スマートフォン壁紙」がもれなくもらえる。ダウンロード期限は11月14日23:59まで。

スタンプ2個達成特典「ストレンジャー・シングス 10周年記念デザイン スマートフォン壁紙」(もれなくもらえる)

スタンプ6個達成で「セブン‐イレブン専用QUOカードPay 1,000円分」が抽選で500名に当たる。デザインは全5種からランダムで1種となる。

スタンプ10個達成で、「セブン‐イレブン限定 ストレンジャー・シングス 10周年記念デザインオリジナルアルミボトル」が抽選で100名に当たる。

20個達成で「キャスト・クリエイター直筆サイン入り ストレンジャー・シングス ポスター(額縁付き)」が抽選で10名に当たる。

店頭装飾や店内放送でも作品の世界観を演出

11月1日より順次、全国のセブン‐イレブン店舗にて、同キャンペーンを盛り上げる横断幕やスタンプラリー用のスタンドPOP、オリジナルコラボ商品を集約したエンドパネルを設置する。また、店内放送でもキャンペーンのお知らせを実施し、店舗全体で同作品の世界観を演出する。

注意事項、その他キャンペーン詳細は特設サイトで確認できる。

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