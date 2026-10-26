かつて夢中になって応援していた人から、いつの間にか離れてしまうことがある。仕事や子育てに追われ、しばらくその活動を追えなくなっていた女性。しかし、大人になって再び昔の映像を見返したとき、当時は気づかなかったものが見えてきたという。

25日配信のTBS Podcast『#前向き今井 ～今日より少し前向きになれるポジティブ変換Podcast～』(毎週22時頃配信)で紹介されたリスナーのメッセージに、パーソナリティを務める今井翼も喜びを語った。

今井翼

就職や子育てを経て、再び今井翼を応援するようになった女性

番組にメッセージを寄せたのは、今井がデビューする前から応援していたという女性。10代の頃から今井のラジオを好んで聴いており、今回のPodcast番組のスタートについても「また声が聞けて嬉しいです」と喜びをつづった。

しかし、長年にわたって今井の活動を追い続けていたわけではなかった。女性は「自分の就職や子育てでテレビなどからしばらく遠ざかって」と振り返り、仕事や家庭を優先する日々の中で、以前のように応援することが難しくなっていた。

そんな女性が、最近になって再び今井の活躍を追いかけるようになったという。かつて夢中になって見ていた映像を、年月を経て改めて見返してみる。すると、若い頃とは違うものが見えてきた。

女性は、今井の昔の映像について「ものすごい努力と準備を重ねた上で、きらびやかなステージをされていたんだなということに気づかされています」と告白。さらに、過去のインタビューについても、丁寧な受け答えや、発言する言葉を考えている姿勢が印象に残ったという。

そして、「私も年を重ねたこともあり、当時では気づかなかった視点で翼くんを追っかけられていることに幸せを感じています」と、再び応援するようになった現在の心境を伝えた。

今井翼の姿に刺激を受け、仕事への向き合い方にも変化

女性が今井の昔の映像から受け取ったものは、懐かしさや感動だけではなかった。今井がステージに立つまでに積み重ねてきた努力や準備を知り、自分自身の仕事への姿勢も変わってきたという。

女性は「映像などを見て、私自身も仕事への向き合い方の変化があって」と説明。以前よりも準備に時間をかけるようになり、仕事としっかり向き合えている気がすると明かした。また、準備をすることで気持ちに余裕が生まれ、仕事にも前向きに取り組めるようになった。

10代の頃に憧れていた存在が、年月を経て、今度は社会人としての自分を支えてくれる。女性は、再び今井の活躍を楽しめるようになったことが、最近の前向きになれた出来事だとつづり、これからの活動にも期待を寄せた。

メッセージを受け取った今井は「ありがとうございます。ずっと応援してくださっているんですね」と感慨深げ。ライブやディナーショーを開催すると、久しぶりに会いに来てくれたファンに気づくことがあり、その中には、子育てや仕事などの事情でしばらく離れていた人もいるという。

今井は、そうしたファンの存在に触れながら「またこういう風に、今井翼を思い出してくださり、嬉しい限りでございます」と感謝を伝えた。

「準備ってすごく大事」今井翼が語る仕事へのスタンス

さらに今井は、女性が仕事の準備を大切にするようになったことを受け、自身の仕事観についても語った。

「やっぱり準備ってすごく大事で」と切り出した今井。しかし、十分に準備したからといって、必ずしも物事が予定通りに進むわけではないと説明した。

「かと言って予定調和に行くかって言ったら、またそれはそれで、いざとなるとそうもいかなくなる時に」

今井が重視しているのは、準備そのものだけではない。準備を重ねた先に生まれる、心の余裕だという。

「いかにその準備をしたところから、心の余裕を持っていられると、その心の余裕から臨機応変な対応ができるようになったりとか」

事前にできることを積み重ねておくからこそ、想定外の出来事が起きても落ち着いて対応できる。今井は、そんな考え方を明かした上で、女性のメッセージからも「心の余裕っていうものを非常に感じております」と語った。

また、日々の気持ちの持ち方についても言及。人間には喜怒哀楽があり、さまざまな感情を抱くことがあるとした上で、「やっぱり楽しく前向きに過ごせる時間が多い方が僕はいいと思います」と自身の思いを明かした。

そのために大切にしているのが、気持ちの切り替えだという。

「ネガティブなことに一生懸命考え込むんではなくて、それはそれ、これはこれと切り替えられるといいのかなと思って、過ごしております」

かつて憧れていた今井の仕事への姿勢を、大人になって改めて知った女性。その気づきが仕事への前向きな変化につながったというメッセージに、今井もまた、準備と心の余裕の大切さを伝えていた。