ファミリーマートは10月20日から、PEANUTSとのコラボレーションキャンペーン「スヌーピーと楽しむ、ファミマの秋」を全国のファミリーマートで実施する。

スヌーピーたちをイメージした限定コラボ商品

SNSで"可愛すぎる"と話題の「犬の日」キャンペーンを今年も展開する。今年は、世界中で愛される犬のキャラクター、スヌーピーをはじめとするPEANUTSとのコラボレーションを実施。スイーツやドリンクなど、スヌーピーたちをイメージした限定コラボ商品が登場する。

「スヌーピー チョコケーキドーナツ」(198円)は、スヌーピーの好物の1つであるドーナツをモチーフにした商品。チョコを練り込んだケーキドーナツに、カラフルなクランチをトッピングした。

「スヌーピー メープルバウムクーヘン」(198円)は、スヌーピーのかわいい肉球がデザインされたパッケージが目印のメープル味のバウムクーヘン。

「スヌーピーマグ&白桃ゼリー」(930円)は、スヌーピーと仲間たちが集まった特別なオリジナルデザインのマグ付き白桃ゼリー。マグカップは全2種類を用意している。

「食べマス スヌーピー 2026」(398円)は、スヌーピー(ミルク味餡)&ウッドストック(カスタード味餡)とスヌーピー(ミルクティー味餡)&チャーリー・ブラウン(キャラメル味餡)の食べマス。

「食べマス スヌーピー 2026」(398円)

「Afternoon Tea監修 ファミマル ルイボスティー 600ml」(129円)と「Afternoon Tea監修 ファミマル アールグレイティー無糖 600ml」(129円)は、スヌーピーがデザインされた数量限定のコラボラベル。ルイボスティーはノンカフェインで飲みやすい味わい。アールグレイティーは紅茶の豊かな香りと、すっきりとした味わいが特徴。

「Afternoon Tea監修 ファミマル ルイボスティー 600ml」「Afternoon Tea監修 ファミマル アールグレイティー無糖 600ml」(いずれも129円)

スヌーピーのグッズが当たるスタンプ企画

期間中、アプリ「ファミペイ」を提示して対象の商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。スタンプをためて好きなコースに応募すると、抽選で合計240名にオリジナルグッズなどが当たる。キャンペーン期間は10月20日～11月9日、応募期間は10月20日～11月13日。

コラボ商品コースでは、スタンプ2個で「ファミマポイント500円分」(100名)、スタンプ4個で「PEANUTS ROOTOTE サーモキーパー デリバッグ」(20名)に応募できる。

PEANUTS ROOTOTE サーモキーパー デリバッグ

サーモキーパー デリバッグは、PEANUTSのコミックから食べ物に関するシーンをデザインした簡易保冷機能付きバッグ。インナーポケットには保冷剤を入れて利用できる。通常サイズ(500ml程度)のお弁当箱と500mlのペットボトルが横に入るので、毎日のお弁当にも最適。

コラボ商品コースは、以下の販促物がついた商品が対象となる。

コラボ商品コース 対象商品

菓子・加工食品コースでは、スタンプ2個で「ファミマポイント500円分」(100名)、スタンプ4個で「スヌーピー巾着付きひざ掛け」(20名)に応募できる。

スヌーピー巾着付きひざ掛け

スヌーピー巾着付きひざ掛けは、スヌーピーの顔がアクセントの巾着付きひざかけ。軽くてふんわりやわらかな触り心地。巾着付きなので、ソファやベッドだけでなく車や学校・オフィスなどでも活躍する。

菓子・加工食品コースは、以下の販促物がついた商品が対象となる。

菓子・加工食品コース 対象商品

対象商品を2個同時購入でオリジナルグッズがもらえる

期間中、対象商品を2個同時に購入ごとに、同社限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。いずれも景品がなくなり次第終了となる。

第1弾は10月20日10:00～11月9日。景品は、スヌーピーやチャーリー・ブラウンとその友達が秋を楽しむ姿がデザインされた「フラットポーチ」。全5種のうち3種は中身が見える仕様になっている。

フラットポーチ

第2弾は10月27日10:00～11月9日。景品は、スヌーピーとオラフやベルがデザインされた「まめ皿」全4種類。

まめ皿

「スヌーピー オリジナルカップ麺」が登場

菓子・加工食品コースにカップ麺「スヌーピー マンハッタンクラムチャウダー味ヌードル」(246円)が登場する。PEANUTS Cafe(原宿)で提供している「あさりのマンハッタンクラムチャウダー」の味わいをイメージした同社限定のカップ麺。フタのオモテのデザインは全5種類、さらにフタの裏にも全3種類のスヌーピーがデザインされている。

スヌーピーのおまけ付きお菓子も先行発売

SNOOPYと仲間たちのパッケージチャーム「PEANUTS -SNOOPY- パッケージチャーム&チョコボーロ」(396円)を10月20日10:00～全国(一部店舗除く)のファミリーマートで先行販売する。背面にはPEANUTSの仲間達の紹介やエピソードが掲載されている。

ファミマオリジナルのスヌーピー限定雑貨が今年も登場

ファミリーマートでしか手に入らない特別なアイテムを発売する。

「SNOOPY レジ袋風エコバッグ」(1,980円)は、買い物を楽しむスヌーピーと買い物カートに入ったチャーリー・ブラウンがデザインされた、レジ袋風のエコバッグ。

「SNOOPY さがら刺繡キーホルダー」(1,430円)は、ふんわり立体感のあるサガラ刺繍を施した、見ていても楽しい触って心地いいファミマ限定キーホルダー。

「ウッドストックのポテトバッグ」(2,860円)は、たたむとフライドポテトのように見えるポケッタブルバッグ。

「ミルクシェイクポーチ」(2,860円)は、アメリカンなミルクシェイクをイメージしたカップ型ポーチ。

「HotなDogのぬいぐるみチャーム」(3,520円)はスヌーピーがホットドッグの上でくつろぐぬいぐるみチャーム。

ファミマオンラインでオリジナルグッズを発売

「SNOOPY おかいものマスコット」(3,080円)をファミマオンライン限定で発売する。エコバッグ風のおかいものバッグにスヌーピーが入ったぬいぐるみマスコット。グリーンのカラビナつき。予約期間は10月23日10:00～11月9日23:59、受取期間は2027年3月26日～4月8日。

限定プリントが今年も登場

期間中、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、PEANUTSのファミマ限定ビジュアルを使ったシールやブロマイドを販売する。昨年好評だった、PEANUTSコミックのフィルム風デザインがパワーアップして今年も登場。さらに、テーマアートやオラクルカード風など新登場のデザインも2種発売する。販売期間は2026年10月27日10:00～11月30日23:59。

スヌーピーのゲームでもファミリーマート限定コラボが登場

スマホで遊べるパズルゲーム「スヌーピードロップス」にて、スペシャルコラボイベントを開催する。パズルをクリアすると、コラボ限定オリジナルデザインのスヌーピーや壁紙をGetできる。開催期間は10月20日13:00～10月30日13:00。

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