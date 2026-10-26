「名探偵コナン」のTVアニメ放送30周年を記念したイベント「TVアニメ放送30周年記念『名探偵コナン』芸術花火2026」が11月21日に横浜・山下ふ頭で開催される。このたび、新キービジュアルとグッズ付きチケットの限定特典内容が公開された。

同イベントは、「名探偵コナン」を彩ってきた歴代オープニングテーマやエンディングテーマ、劇伴音楽と花火を融合させた“音楽×花火”のエンターテインメントショー。今年公開された劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台である横浜を会場に、作品の世界観を花火演出で表現する。

今回公開されたグッズ付きチケット限定特典は、「最前ブロックプレミアム席（グッズ付き）」および「S席（グッズ付き）」購入者が対象。江戸川コナン、毛利蘭、萩原千速の缶バッジとアクリルスタンドがセットになった本イベント限定グッズとなる。

公演では、アニメや劇場版に登場したキャラクターたちがボイス出演する予定。全国各地で開催されている「芸術花火」シリーズの制作チームとともに、音楽と花火をシンクロさせた演出を展開する。花火コレオグラファー・大矢亮氏を迎え、「名探偵コナン」の名曲とともに作品の世界を表現するという。

チケットは一般販売中。料金は「最前ブロックプレミアム席（グッズ付き）」が14,500円、「S席（グッズ付き）」が12,500円、「S席」が8,900円。このほか、横浜市民を対象とした「横浜市民割」も実施しており、先着200名限定で7,700円で販売される。

イベントは11月21日、横浜・山下ふ頭で開催。13時開場、17時開演を予定している。