2027年2月19日に全国公開される劇場版「メダリスト」と、フィギュアスケート国際大会「グランプリシリーズ／ファイナル2026」のコラボレーションが決定した。両者のコラボは通算3回目となる。

スペシャルコラボビジュアル

あわせて、劇場版「メダリスト」のメインキャラクターと「グランプリシリーズ2026」の出場選手が集結したスペシャルコラボビジュアルが公開された。今後もさまざまなコラボ企画を実施する予定だという。

「グランプリシリーズ2026」は10月24日に開幕し、「グランプリファイナル」は12月10日から13日にかけて開催される。

劇場版3キャラのビジュアル公開

さらに、劇場版で注目キャラクターとなる亜昼美玖、鴨川洸平、白鳥珠那のキャラクタービジュアルと紹介も公開された。

亜昼美玖は、新潟・十南町レイクFSCに所属する中学1年生で、北海道東北ブロック大会の金メダリスト。本拠地のリンク閉鎖を受け、今シーズンでスケートを辞めることを決めており、少しでも長く競技を続けるために全日本ノービス大会での上位入賞を目指す。声は稲垣好が担当する。

鴨川洸平は十南町レイクFSCのヘッドコーチで、明浦路司の元クラブメイト。元アイスダンス選手で、美玖とは4歳の頃から一緒に滑ってきた間柄だ。コーチでありながら家族のような絆で結ばれている。石毛翔弥が演じる。

白鳥珠那は司の元クラブメイトで、シングルとアイスダンスの選手経験を持つ。美玖の振り付けを担当し、洸平とともに「チームあひる」を組む。「白鳥ジュナ」名義で芸能活動も行っており、洗剤のCMで人気を集めている。キャストは小野友樹。

白鳥珠那

亜昼美玖

鴨川洸平



「メダリスト」は、つるまいかだによる同名マンガが原作。劇場版では、結束いのりとコーチ・明浦路司が出場する全日本ノービス大会を舞台に、いのりと「天才少女」と呼ばれる狼嵜光、司と光の専属コーチである夜鷹純の対決が描かれる。

劇場版の監督は山本靖貴、脚本は花田十輝、アニメーション制作はENGIが担当する。結束いのり役を春瀬なつみ、明浦路司役を大塚剛央、狼嵜光役を市ノ瀬加那、夜鷹純役を内田雄馬が務める。

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会