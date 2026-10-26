10月も最終盤。まもなく11月に突入します。ひんやりとした空気が肌に気持ちよいこの季節。お気に入りのスイーツを片手に、ちょっとしたお出かけもいっそう楽しく感じられますね。

2026年10月・11月の新作5品まとめ(10月27日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで10月27日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

たっぷりのチョコホイップが味わえる生コッペパン、しっとり食感の6個入りガトーショコラ、カスタードクリーム入りの冷やして食べる大福、「紅はるか」使用の焼きいもバターシェイク、ハウス食品「フルーチェ イチゴ」をイメージしたチルド飲料など、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」(220円)

価格 : 220円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコホイップがふんだんに味わえる生コッペパン。生クリームを使用したくちどけのよい生コッペパンに、チョコホイップをたっぷりサンドし、さらに上からコーティングチョコをかけました。

「ガトーショコラ 6個入」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

しっとり食感のガトーショコラ6個入りです。

「冷やして食べるくりーむ大福 カスタード」(213円)

価格 : 213円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

冷やして食べるくりーむ大福。なめらかなカスタードクリームを、やわらかな大福生地で包みました。

［ファミリーマート限定］

「焼きいもバターシェイク」(380円)

価格 : 380円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「紅はるか」のホクホク食感とまろやかな甘みを楽しめる焼きいもバターシェイク。バターの香りが広がるやさしい味わいで、氷を使わずくちどけなめらかに仕上げた、秋にぴったりな一杯です。

※紅はるかは一部使用

［数量限定］

「のむフルーチェ イチゴ」(288円)

価格 : 288円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ハウス食品「フルーチェ イチゴ」をイメージしたチルド飲料。ゴロゴロいちご果肉入りで、とろっとした食感といちごのフルーティーな味わいを楽しめます。

※「フルーチェ」は、ハウス食品グループ本社の商標です。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

10月27日発売の新商品は、チョコホイップをたっぷりサンドした「本気のチョコ生コッペパン（たっぷりチョコホイップ）」、しっとり食感が味わえる「ガトーショコラ 6個入」、なめらかなカスタードクリームをやわらかな大福生地で包んだ「冷やして食べるくりーむ大福 カスタード」がラインナップ。

また、バターの香りが広がるやさしい味わいの「焼きいもバターシェイク」や、ハウス「フルーチェ イチゴ」をイメージした飲料「のむフルーチェ イチゴ」なども要注目のアイテムです。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。