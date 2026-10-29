無印良品の対象商品をお得に購入できる「無印良品週間」が開催中です。商品をオトクに購入できるこの機会、筆者はSNSで話題になっていた快眠商品を4種試してみました。寒さが増してきた今、寝つきが悪くなってきたことに悩んでいる方にもおすすめですよ!

【ルームフレグランススプレー おやすみブレンド】ホッとして気づいたら寝ている……!

まずは、「ルームフレグランススプレー おやすみブレンド(携帯用)」(690円)です。実は、この商品、数年前から「秒で寝れる」とSNSを中心に話題になっているようです。

もう少し大きなサイズで300㎖入りのものもあるのですが、初めて使う場合には香りが自分に合うか確認する意味でも「携帯用」の30㎖サイズから試してみましょう。30㎖でも200回スプレーできる容量です。

手のひらサイズなので、ベッド近くに置いておいても邪魔になりませんし、出張や旅行など外出先にも持ち運びしやすいのが便利です。特に自宅と異なる環境になると寝つきづらくなってしまう方も多いと思いますが、いつもの香りがあればリラックスできるかもしれません。

リピート買いでも便利な手のひらサイズを購入しちゃうかも

個人的にはエステやマッサージ店のようなリラックスできる香り……だと感じたのですが、パッケージには「ベルガモット、スウィートオレンジ等をブレンドした、ゆったりと落ち着きのある香り」と記載されていました。

エステやマッサージ店のようなリラックスできる香りのイメージ

部屋の空間に向けて、もしくはベッド全体にシュっとひと吹きしましょう。細かいミスト状で噴射されてふんわり広がります。ひと吹きでも十分香るのですが、そこまで香りが長時間残らないので、お仕事の関係で香水などがNGの方もそこまで気にしなくても良いと思います(どのくらい残るかは噴射回数や場所にもよるので必ず事前に確認してくださいね)。

細かいミストでふんわり香りが広がる

実際に使ってみると、リラックスできる香りで徐々に眠くなっていきました。良い香りに包まれながらスンっと落ちていく感じがして心地よかったです!

【リラクシング スリーピングクリーム】乾燥が気になる季節もしっとりが続く

続いては「リラクシング スリーピングクリーム100g」(1,990円)です。無印良品の商品でパッケージが緑色って珍しいな～と思っていたのですが、10月から登場した「リラクシングライン」で、夜使うスキンケアアイテムのラインのようです。

中でも特にこの「リラクシング スリーピングクリーム」が“かなりしっとりする!”と話題になっているようで、使い方はスキンケアの最後にさくらんぼ大を手に取り顔全体に馴染ませるだけ。

スキンケアの最後にさくらんぼ大を手に取り顔全体に馴染ませる

100ｇ入りなのですが、かなり伸びが良くクリームよりはジェルっぽい触感なのでコスパも良さそう……!

使用してみると、まず香りがいい!「ローズマリーやシダーウッドなどの精油をブレンドした穏やかなハーバルウッディの香り」とのことで、スキンケア中にリラックスできました。かなりしっとりして、翌朝まで潤いが続いたのですが、付けた瞬間からベタつくことはなく、潤いとしっとり感はありつつもスマホをストレスなく触れたのは個人的にも高評価でした!

しっとり潤うのにベタつかないので使用感も良い

【おやすみ前の薬用重炭酸タブレット】寝る前のお風呂で温まるのも快眠のカギ

続いては「おやすみ前の薬用重炭酸タブレット 無香料／無着色(分包)」(350円)です。この商品も、無印良品好きの間で知られる、SNSで話題のアイテムです。まずはお試しで3個入りを購入しましたが、21錠入もありました。

大きなタブレット状の入浴剤が3個入りです。メーカー推奨の使用量は「お湯約160～180ℓに対して3錠を入れる」とのことですが、今回は試しに1錠だけ使用してみます。

お湯に溶かしてみました。最初は勢いよく溶けていきますが、徐々にじっくりと溶けるスピードに変わっていきました。炭酸は強すぎないので、「勢いよく泡が出てくるのは苦手」という方でも大丈夫そう。

お湯が若干とろっとしますので、気になる場合はシャワーなどで流してからお風呂からあがりましょう。

湯上がり後は、「ぽかぽか」とした感覚が続き、徐々に体の緊張がほどけていくように感じられました。その日は、布団に入ってからいつの間にか眠っていました。

無香料&無着色なので入浴剤の香りが苦手な方でも使えます。3個入りはパッケージも小さいので旅行などに持っていくのも良いですね。

溶けたあとのお湯はすこしとろっとする

【穀物のお茶 黒豆&ごぼう】ノンカフェインだから寝る前に飲んでも◎

最後は「穀物のお茶 黒豆&ごぼう」(390円)です。無印良品の「穀物のお茶」シリーズの新商品として登場したのが「黒豆&ごぼう」です。

ティーバッグタイプで10個入りです。原材料が「黒大豆(国産)」と「ごぼう(国産)のみ」なシンプルさも魅力。

耐熱カップにティーバッグを入れ、沸騰したお湯140㎖を注ぎ、フタをして3分待ち、ティーバッグを取り出せば完了です。

少し蒸らすとさらに美味しくなる

まず、ノンカフェインなので寝る前でも安心して飲むことができます。寒すぎる日には温かい飲み物でホッとひと息つくのもいいですね。そして味も優しい!ほんのりゴボウの香りがするのですが、あとから優し～く黒豆も香ります。そこまで主張のある味ではないので、寝る前にホッとできるお茶です。

SNSで話題のおやすみ前に取り入れたい無印良品の商品をご紹介しました。まだ試していない方で睡眠にお悩みの方はオトクに買える無印良品週間期間中がチャンスですよ!