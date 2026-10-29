「好きなことをして、お金ももらえたら…」そんなふうに思ったことはありませんか?

実は、アクセサリーづくりや料理、写真、文章を書くことなど、身近な趣味も収入につながる可能性があります。大切なのは、好きなことや得意なことを生かし、作品を販売したり、スキルをサービスとして提供したりすること。

今回は、お金になる趣味17選と、趣味を収入につなげるためのポイントを紹介します。

趣味でお金を稼げるの?

「自分の趣味なんて、お金になるほどのものではない」と思っていませんか? 特別な才能がなくても、収入につなげる方法はあります。料理や写真など、自分にとっては当たり前のことでも、誰かにとっては「やってほしい」「教えてほしい」と感じていることも。大切なのは、趣味から生まれる価値を届けることです。

お金になる趣味17選

好きから始めたあなたの趣味が収入につながるかもしれません

趣味を収入につなげる方法は、作品の販売や、得意な技術・知識を生かしたサービスの提供などさまざまです。ここでは、身近な趣味のなかから17種類を紹介します。

アクセサリーづくり

アクセサリーづくりが趣味なら、ピアスやネックレス、ブレスレットなどの作品をハンドメイドマーケットやネットショップで販売する方法があります。既製品にはないデザインや素材の組み合わせ、名前や誕生石を取り入れたオーダーメイドなど、工夫次第で作品に個性を出せます。制作にかかる材料費や販売手数料、梱包費なども考慮して価格を設定することが大切です。

編み物

アクセサリーづくりが趣味なら、ピアスやネックレス、ブレスレットなどの作品をハンドメイドマーケットやネットショップで販売する方法があります。既製品にはないデザインや素材の組み合わせ、名前や誕生石を取り入れたオーダーメイドなど、工夫次第で作品に個性を出せます。制作にかかる材料費や販売手数料、梱包費なども考慮して価格を設定することが大切です。

裁縫

裁縫が得意なら、布小物や洋服などの作品販売に加え、裾上げやサイズ直し、衣服のリメイクといった依頼を受ける方法があります。既製品ではサイズが合わない人や、思い出のある服を長く着たい人など、裁縫の技術を必要としている人は少なくありません。対応できる作業や料金を明確にし、依頼を受けられる範囲から始めるといいでしょう。

フラワーアレンジメント

花を組み合わせるセンスを生かして、花束やフラワーアレンジメント、リースなどを制作・販売する方法があります。誕生日や記念日、季節のイベントに合わせた商品は、贈り物として需要が見込めます。生花だけでなく、ドライフラワーやプリザーブドフラワーを使えば、長く飾れる作品も制作できます。材料費や鮮度管理、配送方法なども考えながら販売方法を検討しましょう。

イラスト

イラストを描くことが好きなら、SNSアイコンや似顔絵、動画用のイラストなどを個人から受注する方法があります。オリジナル作品をグッズにして販売したり、イラスト素材を提供したりすることも選択肢の一つです。得意な画風や対応できる依頼内容をポートフォリオにまとめておくと、依頼を検討する人に作品の魅力や技術を伝えやすくなります。

写真

写真を撮ることが趣味なら、撮影した写真をストックフォトサービスで販売したり、人物や商品の撮影を請け負ったりする方法があります。風景や料理、日常の風景など、得意なジャンルを決めると作品の方向性が明確になります。依頼を受ける場合は、撮影技術だけでなく、依頼者の希望に沿った写真を撮る力も重要です。人物や施設を撮影する際は、必要な許可や権利関係にも注意しましょう。

料理・お菓子づくり

料理やお菓子づくりが好きなら、レシピをブログや動画で発信したり、料理教室やお菓子づくりのレッスンを開いたりする方法があります。手軽にできる時短料理や、特定の食材を使ったレシピなど、テーマを絞ると情報を届けたい相手が明確になります。食品を製造・販売する場合や飲食店を営業する場合は、内容に応じて営業許可や届出などが必要になるため、事前に確認しましょう。

家庭菜園

家庭菜園では、育てた野菜やハーブなどを販売するほか、栽培の記録や育て方のコツをブログや動画で発信する方法があります。初心者がつまずきやすいポイントや、病害虫への対処、限られたスペースで育てる工夫などは、これから家庭菜園を始める人にとって役立つ情報です。発信を通じて広告収入などを目指す場合は、役立つ情報を継続的に提供し、読者や視聴者を増やしていく必要があります。

楽器演奏

ギターやピアノなどの演奏が趣味なら、演奏動画を配信したり、初心者向けのレッスンを開催したりする方法があります。演奏会やイベントへの出演、演奏の依頼を受けることも収入につながります。人に教える場合は、自分が演奏できるだけでなく、相手のレベルに合わせてわかりやすく説明する力も必要です。楽曲を動画などで使用する際は、著作権や利用条件を確認しましょう。

着付け

着物を着ることや着付けが好きなら、着付けの技術を生かして、成人式や卒業式、結婚式などに向けた着付けサービスを提供する方法があります。自分で着物を着られるようになりたい人に向けて、着付け教室を開くことも選択肢の一つです。着物の種類や着用シーンに応じた知識を身につけ、着崩れしにくい着付けや、着る人の負担に配慮した対応を習得しておくといいでしょう。

ヨガ・ピラティス

ヨガやピラティスを続けているなら、知識や経験を深めたうえで、インストラクターとしてレッスンを行う方法があります。スタジオでの指導に加え、オンラインレッスンを開くなど、活動の場を広げることも可能です。ただし、運動指導では、参加者の体力や身体の状態に配慮する必要があります。安全に指導できる知識や技術を身につけ、必要に応じて資格取得や専門的な研修も検討しましょう。

占い・スピリチュアル系

占いが趣味なら、タロットや占星術などの知識を生かして、対面やオンラインで鑑定サービスを提供する方法があります。電話やチャットで相談を受けるサービスもあり、自分に合った形式を選べます。鑑定を仕事にする際は、占術の知識を深めるとともに、相談者の話を丁寧に聞く姿勢も大切です。結果を断定したり、不安をあおって高額なサービスを勧めたりせず、相手が自分で判断できるよう配慮しましょう。

ライティング

文章を書くことが好きなら、Web記事や商品紹介、企業のコラムなどを執筆する仕事につなげられます。クラウドソーシングサービスなどで案件を探し、実績を積みながら得意分野を広げる方法もあります。特定の分野に詳しい人は、その知識を記事制作に生かせるでしょう。文章力に加え、情報を調べる力や、読者が知りたいことをわかりやすく伝える力も求められます。

ブログ運営

ブログ運営では、自分の趣味や経験を記事にして発信し、広告収入やアフィリエイト、有料コンテンツの販売などによる収益化を目指せます。旅行や料理、ガジェット、園芸など、自分が好きなテーマに絞って情報を発信することもできます。

読者の疑問を解決する情報や、自分の体験に基づく具体的な内容は、ブログならではの価値になり得ます。ただし、収益が発生するまでには時間がかかることもあるため、継続的に記事を制作・改善していくことが大切です。

動画編集

動画編集のスキルは、YouTube動画や企業のSNS向け動画、広告動画などの制作に生かせます。個人や企業から編集を受注するほか、自分で動画を制作・配信して広告収入などを目指す方法もあります。

カットやテロップの挿入、音声調整などの基本技術に加え、視聴者に内容が伝わりやすい構成を考える力も重要です。まずはサンプル動画を制作し、編集の技術や得意なジャンルを示せるようにするといいでしょう。

プログラミング

プログラミングを趣味で学んでいるなら、Webサイトの制作や修正、簡単なツールの開発などを仕事として受注する方法があります。業務の手間を減らす仕組みをつくったり、日常の困りごとを解決するアプリを開発したりと、身につけた技術を生かせる場面はさまざまです。

実際に動く作品を制作し、ポートフォリオとして公開すると、スキルを具体的に伝えやすくなります。依頼を受ける場合は、納期や対応範囲を明確にしておきましょう。

ペットシッター

犬や猫などの動物が好きなら、飼い主の外出や出張中にペットの世話をするペットシッターの仕事につなげる方法があります。食事やトイレの世話、散歩などを行うほか、飼い主の希望に応じて様子を報告することも大切な業務です。

動物が好きという気持ちだけでなく、動物の習性や健康管理に関する知識、万が一の際に適切に対応する責任感も求められます。営利目的でペットシッター業を営む場合は、動物取扱業の登録が必要となることがあるため、事業を始める前に管轄の自治体へ確認しましょう。

お金になる趣味の育て方

趣味を収入につなげるプロセスを知っておくことが大切です

趣味を収入につなげるには、好きなことを続けるだけでなく、どのような形で誰に提供するかを考えることも大切です。自分の得意分野を見つけ、実際に試しながら少しずつ形にしていくためのポイントを紹介します。

「好き・得意・経験」を書き出してみる

まずは、好きなことや得意なこと、これまで続けてきた経験を書き出してみましょう。「料理が好き」「写真を撮るのが得意」「10年編み物を続けている」など、小さなことでも構いません。自分では当たり前だと思っている知識や技術も、ほかの人にとっては役立つものになることもあります。

複数の趣味や経験を組み合わせることで、自分ならではのサービスや作品につながる可能性も。

「誰に届けたいか」を考えてみる

趣味を収入につなげるには、どのような人に作品やサービスを届けたいのかを考えることも重要です。例えば、写真が好きな場合でも、家族写真を残したい人と、商品の魅力を伝える写真を必要としている事業者では、求められる内容が異なります。

届けたい相手を具体的にイメージすると、提供する内容や価格、販売・発信する場所なども決めやすくなります。

まずは小さく試してみる

最初から高価な道具をそろえたり、販売用の作品を大量につくったりする必要はありません。手元にある道具を使って作品を一つつくる、SNSで制作過程を発信する、知人にサービスを試してもらうなど、できる範囲から始めてみましょう。

実際に試すことで、必要な準備やかかる時間、相手の反応など、始める前にはわからなかった課題が見えてきます。大きな費用をかける前に、需要がありそうかを確かめることが大切です。

反応を見ながら、内容を変えていく

作品やサービスを提供したら、購入者や利用者の反応を振り返ってみましょう。「別の色も選びたい」「初心者向けの説明がほしい」といった声は、商品やサービスを改善するヒントになります。

また、反応が少ない場合は、内容だけでなく、価格や紹介文、販売する場所が合っているかを見直すことも必要です。最初に決めた形にこだわりすぎず、実際の反応を参考にしながら調整していきましょう。

利益だけでなく、時間や手間も考える

趣味を収入につなげる際は、売上だけでなく、材料費や道具代、販売手数料、送料などの経費も考慮する必要があります。さらに、作品の制作や依頼者とのやり取り、梱包・発送などにかかる時間も無視できません。

売上があっても、経費や作業時間を考えると十分な利益が残らない場合もあります。収入面だけを優先するのではなく、自分の生活に無理なく取り入れられ、楽しみながら続けられる方法を選ぶことが大切です。

お金になる趣味を見つけて、「好き」を収入につなげよう

「こんな趣味がお金になるの?」と思うようなことでも、誰かにとっては「教えてほしい」「お願いしたい」と感じる価値になることがあります。大切なのは、自分が楽しんできたことに目を向けることです。「これならできそう」と思えるものから考えてみてはいかがでしょうか。