シミュレーションゴルフ対決番組『THREEHOLEs』が10月26日(19:00〜20:30頃を予定)、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で生配信される。

  • シミュレーションゴルフ対決番組『THREEHOLEs』

    シミュレーションゴルフ対決番組『THREEHOLEs』

「チーム元横浜」と「チーム吉本」がシミュレーションゴルフで対決

番組では、野村弘樹氏・三嶋一輝氏の「チーム元横浜」と、大西ライオン・瀬下豊の「チーム吉本」が3ホール限定のシミュレーションゴルフで対決。ペアの2名がラウンド中、必ず交互に打つというルールーのもと、Par3/Par4/Par5の合計3ホールをプレイし、ベーススコア/ボーナススコア/応援スコアの合計ポイントにより勝敗を決める。

ベイスターズOBの野村氏と三嶋氏の生配信での共演、そして、芸人界隈でゴルフが上手いで有名な大西ライオンと、野球界隈でゴルフが上手いで有名な三嶋氏の対決と、見どころ満載の配信となりそうだ。

ゴルフ対決のあとは、アフタートークコーナーも実施。先日行われたドラフト会議で、ベイスターズが交渉権を獲得した選手での注目株や、「来期のセリーグの順位予想」などにも触れるほか、「本当にすごいピッチャーの素質」、「この人には絶対勝てない……」と衝撃を受けた選手、今の自分を作った「あの恐怖体験・地獄の事件」、プロの道で「これで食っていける!」と確信した瞬間はいつか? などのトピックで、出演者たちがトークする予定だという。(※内容は変更される場合があります。)

【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。『THREEHOLEs』は、「17LIVE」アプリ内の「【公式】ゴルフって17」アカウントから無料で視聴可能。

「いけー!!!」ファンも胸躍らせる、テンパイ勝負! TEAM雷電･黒沢咲の麻雀はやっぱり「面白いんです」!【Mリーグ10月20日(火)麻雀ch 1試合目】阿久津翔太 VS 黒沢咲 VS 石井一馬 VS 鈴木たろう
「まだ人間が勝るぜ」関智一と戸谷菊之介がAIとのお絵描き対決に挑戦 - 虫のおもちゃに絶叫する関に対して戸谷の反応は…
絶体絶命のピンチを乗り越えたその先には――渋谷ABEMAS・松本吉弘は突然のリーチをどうやってくぐり抜けるのか!?【Mリーグ10月16日(金)麻雀ch 2試合目】下石戟 VS 醍醐大 VS 本田朋広 VS 松本吉弘
浪川大輔、怒らない下野紘に思わず絶叫「やらかし大賞にもほどがある！」さらに"ガラケー"派・下野がついに機種変…!?
あまりにも高精度――! 目下3連勝中のウルトラデジタル麻雀マシーン 赤坂ドリブンズ・渡辺太が繰り出した「鋼鉄の倍満」【Mリーグ10月5日麻雀2ch1試合目 瑞原明奈 VS 佐野ひなこ VS 鈴木大介 VS 渡辺太】
「ヤンチャな貴公子」TEAM雷電・本田朋広が決めた“超オリジナル3索単騎” 【Mリーグ9月29日(火)麻雀ch 1試合目】鈴木優 VS 本田朋広 VS 永井孝典 VS 鈴木大介
炎上時代にブレーキ踏まずトークできる環境を――新番組『裏垢ウララカ』元フジ日置祐貴氏が“匿名”で引き出す本音と「ABEMAっ子」作り
『酒のツマミ』『THE SECOND』日置祐貴氏、フジテレビ退社を決断した“45歳”の意味　一クリエイターとして「打席に立ち続けたい」
レギュラーシーズン通算得点第1位! Mリーグのスピードスター・佐々木寿人が見せた「会心のビタ止め」【9月22日麻雀2ch 第1試合】鈴木大介 VS 佐々木寿人 VS 茅森早香 VS 鈴木優
番組専用の“裏垢”へ匿名で自由に投稿　その投稿をもとにギリギリのラインを攻めた本音トークを展開　麒麟・川島明がMCを務める新番組『裏垢ウララカ』が10月3日から4週連続で配信　
海賊達の新しい船出は天馬とともに――Mリーグを謳歌するぞ!「天馬行空」U-NEXT Pirates･朝倉康心 注目の復帰戦!【9月14日第2試合】朝倉康心 VS 佐々木寿人 VS 三浦智博 VS 松本吉弘
横須賀市、横須賀モアーズシティで10/10に『雀魂』体験会Vol.2を開催
関連画像をもっと見る