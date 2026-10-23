シミュレーションゴルフ対決番組『THREEHOLEs』が10月26日(19:00〜20:30頃を予定)、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で生配信される。

「チーム元横浜」と「チーム吉本」がシミュレーションゴルフで対決

番組では、野村弘樹氏・三嶋一輝氏の「チーム元横浜」と、大西ライオン・瀬下豊の「チーム吉本」が3ホール限定のシミュレーションゴルフで対決。ペアの2名がラウンド中、必ず交互に打つというルールーのもと、Par3/Par4/Par5の合計3ホールをプレイし、ベーススコア/ボーナススコア/応援スコアの合計ポイントにより勝敗を決める。

ベイスターズOBの野村氏と三嶋氏の生配信での共演、そして、芸人界隈でゴルフが上手いで有名な大西ライオンと、野球界隈でゴルフが上手いで有名な三嶋氏の対決と、見どころ満載の配信となりそうだ。

ゴルフ対決のあとは、アフタートークコーナーも実施。先日行われたドラフト会議で、ベイスターズが交渉権を獲得した選手での注目株や、「来期のセリーグの順位予想」などにも触れるほか、「本当にすごいピッチャーの素質」、「この人には絶対勝てない……」と衝撃を受けた選手、今の自分を作った「あの恐怖体験・地獄の事件」、プロの道で「これで食っていける!」と確信した瞬間はいつか? などのトピックで、出演者たちがトークする予定だという。(※内容は変更される場合があります。)