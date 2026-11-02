村上春樹 昔、飼っていた愛猫の意外な“好物”を明かす「すぐに嗅ぎつけて、ぴょんと飛びかかってきて」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。10月25日（日）の放送は「村上RADIO～マイ・フェイバリット・ソングズ＆リスナーメッセージに答えます6～」をオンエア。

今回は恒例の人気企画第6弾として、普段はなかなか紹介しきれないリスナーからの多彩なメッセージやお悩みに、村上さんがユーモアと独自の人生観を交えて温かく答えました。息子との関係に悩む父親へのアドバイスや文章を書くコツ、失恋時に飲むべきウィスキー、母校・早稲田大学の校歌にまつわるエピソードまで、等身大の語り口で展開。モダネアーズやブラザーズ・フォー、ウィルコといった村上さんならではのこだわりの選曲とともに、軽妙なトークが響き渡る充実したひとときとなりました。

この記事では、中盤2曲について語ったパートを紹介します。

◆Train「Hey, Soul Sister」

またひとつ猫関係のお便りです。ジョン・タゴダさん、54歳男性、宮城県の方です。

「こんばんは。いつも楽しく拝聴させてもらっています。ぜひ教えてもらいたいことがあります。私は、いちご生産者なのですが、知り合いが飼っている猫は、なんといちごを食べるらしいのです。村上さんの猫遍歴は長いと思いますが、今まで飼っていらした猫で、いちごやフルーツ類を食べる変わり者はいたでしょうか？」

はあ、いちごを食べる猫なんだ。僕がこれまで飼った猫で、そういうのはいませんでしたね。猫は基本的に肉食ですが、栄養のバランスをとるために、ときとして草を食べます。僕の知る限りフルーツ類はあまり食べないみたいですが、人と生活を共にしているうちに食習慣が変化してしまうこともあるのでしょうかね？

僕が昔飼っていた猫は海苔が異様に好きでした。味付け海苔とか焼き海苔とか。僕が品川巻きをーーおかきに海苔を巻いたやつですねーーそれを食べていると、すぐに嗅ぎつけて、ぴょんと飛びかかってきて、そこについている海苔を激しく要求し、その結果、僕は海苔をはがしたあとのおかきだけを空しくぽりぽり食べるという目に、よく遭（あ）っておりました。

トレインの「ヘイ・ソウル・シスター」を聴いてください。

◆Randy Crawford「Give Me The Night (Chill Night Remix)」

東京都の怪獣亭一平さんからのメールです。

「普段聴けない音楽が聴けるので、この番組を愛聴しています。ちょっと気になったので質問します。アバとクイーンのファンですが、この番組でまだ聴いた覚えがありません。いつか流れることがあるでしょうか？」

はい。申し訳ありませんが、その可能性はまずありません。限りなくゼロに近いです。これも運命と思って諦めてください。世界はもともと不公平にできています。

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～マイ・フェイバリット・ソングズ＆リスナーメッセージに答えます6～

放送日時：10月25日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/