6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの4thアルバム『BE:4U』のリリースを記念した「BE:FIRST×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、2日からスタートした。対象のカラオケ店舗でBE:FIRSTの楽曲を選曲すると、抽選で3人にメンバーサイン入りポスターが当たる。
キョクナビアプリで選曲し、その場でスピードくじに挑戦
今回のキャンペーンは、通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングが実施するもの。最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使い、BE:FIRSTの楽曲を選曲すると参加できる。
課題曲は、ニューアルバム『BE:4U』に収録される「NOW U KNOW」をはじめ、BE:FIRSTの全楽曲。選曲するとスマートフォンにスピードくじが表示され、抽選で3人にメンバーサイン入りポスターがプレゼントされる。
スピードくじには、1曲につき1日1回チャレンジ可能。キャンペーン期間中は繰り返し応募できるが、当選は1人につき1回のみ有効となる。
対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の4機種。キャンペーン期間は11月2日11時から12月31日23時59分までとなっている。
デビュー5周年に4thアルバム発売 2027年にはドームツアーも
BE:FIRSTは今年5月、初の単独スタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を開催し、2日間で10万人を動員。デビュー5周年を迎える11月3日には、約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースする。
さらに、2027年には「BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027」の開催を控えるなど、活動の規模を広げている。
今回のコラボキャンペーンでは、そんなBE:FIRSTの楽曲をカラオケで楽しみながら、メンバーサイン入りポスターが当たるチャンスが用意されている。
【編集部MEMO】
BE:FIRST
SKY-HIが設立したマネジメント＆レーベル「BMSG」所属の6人組ダンス＆ボーカルグループ。メンバーはSOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、LEO。オーディション番組『THE FIRST』から誕生し、2021年11月3日に「Gifted.」でメジャーデビュー。2026年5月には初の単独スタジアムライブを開催し、2日間で10万人を動員。同年11月3日に4thアルバム『BE:4U』を発売し、2027年にはデビュー5周年記念のドームツアーを開催する。