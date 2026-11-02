6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの4thアルバム『BE:4U』のリリースを記念した「BE:FIRST×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、2日からスタートした。対象のカラオケ店舗でBE:FIRSTの楽曲を選曲すると、抽選で3人にメンバーサイン入りポスターが当たる。

キョクナビアプリで選曲し、その場でスピードくじに挑戦

今回のキャンペーンは、通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングが実施するもの。最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使い、BE:FIRSTの楽曲を選曲すると参加できる。

課題曲は、ニューアルバム『BE:4U』に収録される「NOW U KNOW」をはじめ、BE:FIRSTの全楽曲。選曲するとスマートフォンにスピードくじが表示され、抽選で3人にメンバーサイン入りポスターがプレゼントされる。

スピードくじには、1曲につき1日1回チャレンジ可能。キャンペーン期間中は繰り返し応募できるが、当選は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の4機種。キャンペーン期間は11月2日11時から12月31日23時59分までとなっている。

デビュー5周年に4thアルバム発売 2027年にはドームツアーも

BE:FIRSTは今年5月、初の単独スタジアムライブ「BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”」を開催し、2日間で10万人を動員。デビュー5周年を迎える11月3日には、約2年ぶりとなるオリジナルアルバム『BE:4U』をリリースする。

さらに、2027年には「BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027」の開催を控えるなど、活動の規模を広げている。

今回のコラボキャンペーンでは、そんなBE:FIRSTの楽曲をカラオケで楽しみながら、メンバーサイン入りポスターが当たるチャンスが用意されている。