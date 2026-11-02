3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの6thオリジナルフルアルバム『POPS』のリリースを記念した「Mrs. GREEN APPLE×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、2日からスタートした。カラオケ店舗だけでなく、自宅からスマートフォンアプリを使って参加でき、抽選でオリジナルアクリルボードが当たる。

「Mrs. GREEN APPLE×JOYSOUNDコラボキャンペーン」

店舗参加で30人にアクリルボード 全員に待ち受け画像も

今回のキャンペーンは、通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングが実施するもの。カラオケ店舗から参加する場合は、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入している店舗で、無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って課題曲を選曲する。

課題曲は「Brand New」「lulu.」「GOOD DAY」をはじめとするMrs. GREEN APPLEの全楽曲。選曲後、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジすると、抽選で30人に「Mrs. GREEN APPLE×JOYSOUND オリジナルアクリルボード」がプレゼントされる。

さらに、店舗からの参加者には、参加賞としてオリジナル待ち受け画像(全1種)をもれなくプレゼント。スピードくじは1曲につき1日1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は繰り返し応募できる。ただし、当選は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の4機種となっている。

自宅からも応募可能 採点結果をXに投稿

今回は、カラオケ店舗に加え、スマートフォンアプリ「分析採点JOYSOUND」を利用して自宅などから応募することもできる。

応募するには、XのJOYSOUND公式アカウント(@JOYSOUND_PR)をフォローし、アプリの採点モードで課題曲を歌唱。採点結果画面の「シェア」または「この画面をシェアする」をタップし、ハッシュタグ「#MGA」「#分析採点JOYSOUND」を付けてXに投稿する。

こちらの応募者からは、抽選で3人にオリジナルアクリルボードがプレゼントされる。店舗での抽選とは別枠で実施されるもので、外出先でも自宅でも、Mrs. GREEN APPLEの楽曲を楽しみながら参加できる仕組みだ。

キャンペーン期間は11月2日11時から2027年1月11日23時59分までとなっている。

Mrs. GREEN APPLEは今年9月30日に6thオリジナルフルアルバム『POPS』を発売。「2026年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキング」ではアーティストランキング1位に輝くなど、カラオケでも高い人気を集めている。