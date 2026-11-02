7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。の5thシングル『ラブリーズン』のリリースを記念した「原因は自分にある。×JOYSOUNDコラボキャンペーン」が、2日からスタートした。対象のカラオケ店舗で課題曲を選曲すると、参加者全員にオリジナル待ち受け画像がプレゼントされるほか、抽選で20人にハート形アクリルボードが当たる。

全7種ランダムの待ち受け画像、対象曲を歌うともれなくプレゼント

今回のキャンペーンは、通信カラオケ「JOYSOUND」を展開するエクシングが実施するもの。最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入するカラオケ店舗で、無料アプリ「キョクナビJOYSOUND」を使って課題曲を選曲すると参加できる。

課題曲は、11月11日発売の5thシングル「ラブリーズン」をはじめ、「ドパミン・シンギュラリティ」「爛爛 LOVE」「火宴」「逃光行」の全5曲。参加すると、その場でもれなく「原因は自分にある。×JOYSOUND オリジナル待ち受け画像」がプレゼントされる。

待ち受け画像は全7種類で、絵柄はランダム。キャンペーン期間中は1曲につき1日1回取得できるため、好きな楽曲を繰り返し歌いながら、全7種類のコンプリートを目指す楽しみ方もできる。

Wチャンスで20人にハート形アクリルボード

さらに、参加者にはWチャンスとして、オリジナル「ラブリーズン」ハート形アクリルボードが抽選で20人に当たる企画も用意されている。

課題曲を選曲して待ち受け画像を取得すると、Wチャンスの応募フォームが表示されるため、必要事項を入力することで応募可能。待ち受け画像は繰り返し取得できるが、Wチャンスへの応募は1人につき1回のみ有効となる。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」「JOYSOUND MAX2」「JOYSOUND MAX」の4機種。キャンペーン期間は11月2日11時から12月31日23時59分までとなっている。

原因は自分にある。は2019年10月にデビューした7人組グループ。11月11日に発売する5thシングル『ラブリーズン』では、狂気の愛と欲望を独自の世界観で表現している。12月からはファンクラブ限定ツアー「GNJBFC Limited Tour Laboratory -Ne」の開催も決まっている。