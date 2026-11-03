日向坂46藤嶌果歩 二代目キャプテン・髙橋未来虹の意外な素顔を告白「何も深く考えずに…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月23日（金）の放送は、髙橋＆藤嶌の2人でお届け！ 本記事では、髙橋が自身の「ぬい活」事情について語った模様を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「髙橋さんが、Instagramに『ぬい活』をしている写真を載せてくれましたね。でも、髙橋さんはクールなイメージだったので、『この写真はAIなのでは!?』と疑ってしまいました。本当にぬい活をしたのか……ぜひ感想を聞かせてください」髙橋：このラジオで、私のぬい活の話をしたんですよ。ちなみに、そのぬい活をしている写真ですが、AIではございません！ ちゃんとやっています。藤嶌：良かった～。髙橋：私ってクールなイメージなのか。でも、一緒にいてクールなイメージってある？（メンバーの）みんな、特に四期にはもうクールじゃないってバレていると思うんだけど。藤嶌：加入したての頃とか動画とかで観ている限りは、やっぱり、他の方と比べると「クールなお姉さん」っていうイメージがあったけど、確かに接していたら、すごく意外と、あの……（笑）。髙橋：すごい言葉を選んでくれてる（笑）。いいよ。藤嶌：言ってしまうと、意外と単純（笑）。髙橋：ハハハ（笑）！藤嶌：意外と、何も深く考えずに「オッケー！」って感じのテンションで。髙橋：そう、しゃべるとバレちゃう。全然クールじゃないし、私がぬい活をやったっていいじゃない（笑）！藤嶌：フフフ（笑）。意外性は確かにあるのかもしれないです。髙橋：私、これまで家にぬいぐるみがなかったの。藤嶌：そうなんですか？髙橋：そう。でもやっぱり、持ち運べるようなサイズには惹かれちゃって。大きすぎると置く場所もないから、小さめのサイズが持ち歩きにもいいなということで。写真も一緒に撮るし、その子と景色（の写真）みたいなのも撮ったりして。ちゃんと現在進行形でぬい活をやっています。藤嶌：かわいい～！髙橋：かわいい？藤嶌：“キュン♡”かも。「未来虹さんいいなー」と思っているほうが、ぬいぐるみとご飯と一緒に写真を撮っている未来虹さんを見たら、「あ、そんな一面もあるんだ！」って。髙橋：でも、ファンの方に見られたら超恥ずかしいな、その日だけは出会いませんように。藤嶌：なんでですか（笑）!? 見せていってください！髙橋：ちなみに、そのぬいぐるみなんですけど、私がインスタに上げている写真は、自分で購入した子なんですけど、この番組でぬい活の話を始めたら、ぬい活先駆者の松尾桜がいるじゃないですか。藤嶌：はい。髙橋：あと、五期生の片山紗希ちゃんもぬい活をしているんですけど、その2人が私にぬいぐるみを選んでくれるという噂を聞いて。かわいいのをいただける予定ではあります。藤嶌：へぇ！ どんなのを選んでくれるんだろう？髙橋：なんか発売日があるらしくて。だから、ゲットしたら（スタジオに）持って来ようかな。藤嶌：わー！「ほっとひといきに来たよ！」って載せてください。髙橋：それこそ、さくちゃんと一緒の回が年内にあれば、持ってこようかなと思っています！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46