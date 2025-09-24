元プロ野球選手で野球解説者の野村弘樹氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で17日に公開された動画に出演。桑田真澄氏のカレーの食べ方について語った。

野村弘樹氏 =BS10提供

桑田真澄氏のカレーの食べ方

「高校時代、天才だと思った選手」というトークテーマで、PL学園の先輩である桑田真澄氏の名前を挙げた野村氏。桑田氏のピッチングが当時からいかにすごかったかを語ったあと、「一回だけ(桑田さんに)マッサージを頼まれて、マッサージをしたことがあるんですよ。筋肉が豆腐みたいです。めちゃくちゃ柔らかいんですよ。ビビりました」という思い出を振り返った。

また、片岡篤史氏が「(桑田さんは)夏も熱いお茶を飲んでた」「カレーは冷蔵庫に入れて冷やして食べる」と明かすと、野村氏は「風呂に行く前に、『おーい、1年。カレー冷やしといて』と言われて、カレー皿にご飯とカレーをのっけて、冷蔵庫で冷やしておくんですよ」と回想。

さらに、上重聡が「おいしいんですか?」と疑問をぶつけると、野村氏は「桑田さんにそれを聞いたんよ。『桑田さん、なんでカレー冷たくしてたんですか?』って聞いたら、『うーん。好きなんだろうね』って(答えが返ってきた)」というエピソードも披露していた。