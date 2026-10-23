資さんうどんは、資さんうどん10店舗限定（関西4店舗・関東6店舗）限定で、10月22日より朝定食の新メニュー『肉豆腐定食』『肉豆腐貝汁定食』の販売を開始した。

さらに、九州・中国エリア店舗で人気の朝定食『納豆定食』『鮭定食』『鮭納豆定食』などの販売エリアを拡大する。

朝定食の新メニュー『肉豆腐定食』『肉豆腐貝汁定食』登場！

10月22日より、資さんうどん関西・関東の全10店舗の朝定食に、新メニュー『肉豆腐定食』『肉豆腐貝汁定食』が登場。

『肉豆腐定食』『肉豆腐貝汁定食』は、甘辛く炊いた牛肉と、肉の旨味をまとった厚揚げに、温泉たまごを添えた「肉豆腐」がメイン。ごはんと肉豆腐は相性抜群で、朝からしっかりタンパク質が摂れる一品だという。

みそ汁が付いた『肉豆腐定食』と、貝汁が付いた『肉豆腐貝汁定食』を販売する。

九州・中国エリア店舗で人気の朝定食を関西・関東10店舗で販売開始！

これまで九州・中国エリア店舗のみで販売していた朝定食『納豆定食』『鮭定食』『鮭納豆定食』を、10月22日より、関西・関東の10店舗にて販売開始した。

また、関東・関西の10店舗限定で、『納豆貝汁定食』『鮭貝汁定食』『鮭納豆貝汁定食』も販売している。

【関西・関東10店舗】朝定食メニューラインナップ

※関西・関東エリア店舗価格

・【新商品】肉豆腐定食

肉豆腐・味付けのり・温泉たまご・中ライス・みそ汁

・747円

・【新商品】肉豆腐貝汁定食

肉豆腐・味付けのり・温泉たまご・中ライス・貝汁

・887円

・納豆貝汁定食

納豆・味付けのり・生たまご・中ライス・貝汁 税込601円

・鮭貝汁定食

焼鮭・味付けのり・生たまご・中ライス・貝汁 税込777円

・鮭納豆貝汁定食

焼鮭・納豆・味付けのり・生たまご・中ライス・貝汁 税込854円

・納豆定食 納豆・味付けのり・生たまご・中ライス・みそ汁 税込461円

・鮭定食

焼鮭・味付けのり・生たまご・中ライス・みそ汁 税込637円

・鮭納豆定食 焼鮭・納豆・味付けのり・生たまご・中ライス・みそ汁 税込714円

対象店舗

以下の関西4店舗・関東6店舗にて、朝定食の新メニュー『肉豆腐定食』『肉豆腐貝汁定食』を販売する。 また、九州・中国エリア店舗のみで販売していた朝定食『納豆定食』『鮭定食』『鮭納豆定食』も、以下店舗で販売開始する。

兵庫県：伊丹堀池店

京都府：松井山手店

大阪府：今福鶴見店・南津守店

埼玉県：北鴻巣店・三郷店

神奈川県：相模大野店・藤沢湘南台店

東京都：両国店・足立鹿浜店