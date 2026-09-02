資さんは9月3日、「コロッケうどん」「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」「チキンカツ出汁カレーうどん」など秋の新メニューを資さんうどん一部店舗(大牟田店・浜線バイパス店・下通店・岡山大元店・南津守店・両国店・三郷店・相模大野店)で発売する。

秋の新メニュー

「コロッケうどん」(634円)は、肉とごぼう入りの大判コロッケを出汁に浸しながら楽しめる一品。

「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」(690円)は、タマネギ・人参・かぼちゃのジャンボ野菜かき揚げ天を使用。丼を覆うほどの大きさで食べ応えのある商品となっている。

なお、「コロッケうどん」「ジャンボ野菜かき揚げ天うどん」は、全店舗でそばへの変更、九州・中国・関西エリアの店舗では、細めんへの変更(+50円)が可能。

また、利用者の声に応えて、資さんカレーを黄金出汁で割った「出汁カレーうどん」(724円)も登場。

「チキンカツ出汁カレーうどん」(989円)は、出汁カレーうどんに、人気のチキンカツをのせたボリュームのある一品。

「コロッケ出汁カレーうどん」(975円)は、肉・ごぼう入りのコロッケを、出汁カレーうどんに合わせた一品。

「ごぼ天出汁カレーうどん」(840円)は、定番のごぼ天と出汁カレーうどんの味わいを楽しめる。

「海老天出汁カレーうどん」(1,049円)は、海老天が2本のった商品。

なお、記載の価格は九州・中国エリア店舗の価格となっており、商品価格は販売地域により異なる。