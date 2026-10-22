自分が生まれたとき、母親がどれほど大変な思いをしていたのか――。母から送られた母子手帳の写真を見た女性は、そこに記されていた数字に驚いた。出産にかかった時間は、なんと47時間。9日配信のTBS Podcast『木村昴のケバブ箸で食う』(毎週金曜20時頃更新)では、そんなリスナーが明かした「人生でやり直したいこと」が紹介され、木村昴も驚きの声を上げた。
母子手帳に書かれていた「47時間」
番組の「ぶっちゃけやり直したいこと」というテーマに、ある女性リスナーが寄せたのは、自分が生まれた瞬間をやり直したいという、少し変わった願いだった。
以前、自分が生まれた時刻を知りたくなり、母親に連絡したという女性。すると、母親から母子手帳の写真が送られてきた。
そこで目にしたのが、分娩所要時間の欄に記された数字だった。
「まさかの47時間」
思いもよらない長さに、木村も驚きの反応を示した。番組内では、ほぼ丸2日に相当する時間だと話題になった。
母親に聞いて初めてわかった、出産時の苦労
女性が母親に詳しく尋ねたところ、実際にはもっと長く、母親の話では「1週間ぐらいかかった」というほど大変なお産だったという。
投稿によると、最後には看護師がお腹を押し、ようやく女性が誕生したとのこと。さらに、予定日を1週間過ぎていたため、女性は自身を「かなりのバカデカ新生児」と表現した。
母親にとって、その出産は忘れられない経験だったようだ。女性は、母親から「あまりにも大変で、2人目は絶対に無理と思った」と聞いたことも明かした。
生まれた時刻を知ろうとしただけだったのに、思いがけず母親の苦労を知ることになった女性。もし人生をやり直せるなら、選びたいのは自分の誕生の瞬間だという。
「もしやり直せるなら、次は母のお腹からするっと出てきてあげたいです」
そして最後には、「母、47時間も粘ってごめんぴ」と、母親への申し訳なさをユーモラスな言葉に込めた。
木村昴「娘さんはお茶目に育ちました」
母親の壮絶な体験と、娘の軽妙な謝罪。そのギャップに、スタジオからは思わず笑いが起こった。
木村は「お母様は大変やったと思うけど」と母親の苦労を思いやりながら、「お母さん、安心してください。娘さんはお茶目に育ちました」とコメント。深刻になりすぎず、投稿者の明るい人柄にも目を向けた。また、母親の大変さを知った今だからこそ、感謝を伝えてほしいという思いも口にした。
自分では覚えていない、生まれた日の出来事。それでも母子手帳に残された47時間という数字は、女性に母親の思いを改めて考えさせるきっかけになったようだ。
【編集部MEMO】
『木村昴のケバブ箸で食う』は、毎週金曜20時頃に更新しているポッドキャスト番組。公式サイトによると、「ケバブを箸で食う」という“異文化混合の精神”で、木村が常識や形にとらわれない自由で楽しい番組を届ける。略称は「バブ箸」。