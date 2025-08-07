「妊娠したかも」と報告され…36歳でおばああちゃんになった女性が娘に伝えたこと

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』が5日に配信された。

36歳でおばああちゃんになった玲奈さん

5日配信の#6では、元オセロの中島知子が“30代でおばあちゃんになる”という衝撃的な人生を歩む女性たちの“今”を直撃取材した。

36歳で孫が誕生して、おばああちゃんになった玲奈さんのもとへ。21歳の長女・くるみさんと並び、くるみさんの息子で自身の孫である、るいとくん(0歳2カ月)を抱っこする現在37歳の玲奈さんを見た中島が「どう見てもまだ、これからさらに青春を謳歌しそうな」と伝えると、玲奈さんも「まだまだ現役で」とニッコリ。そして、中島のインタビューで、これまでを振り返っていく。

娘から「妊娠したかも」と伝えられ…

中島が「(一人目は)何歳の時に出産?」と聞くと、玲奈さんは「中学生の夏前くらいに妊娠して、15歳で出産」と答える。そして、その出産の経緯を告白すると、スタジオでVTRを見守るMCたちも「えー!?」「うわあ」と驚きの声を上げた。

そして、長女・くるみさんから「妊娠したかも」と伝えられた時のことも回想。玲奈さんが「『おめでとう。良かったね』って(伝えた)。自分で決めたらいいっていう、うちのスタイル」と話すと、くるみさんは「(母は)何も考えてないんですよ、基本(笑)。勢いみたいな」と続ける。

また、中島が「考えないでやって、それで失敗したらいいじゃないかっていう?」と尋ねると、玲奈さんは「失敗も経験なので、大事ですよね。でも、『自由には責任が伴うよ』っていうのは言ってた。『好きにはしてもいいけど、それには責任が伴うよ』とは言ってました」と自身の考えを明かしていた。

この模様は、現在も「ABEMA」にて無料見逃し配信中。