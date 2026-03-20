「未婚の母」として出産を公表した安藤美姫、妊娠発覚後にカムバックを決めた理由　『秘密のママ園2』

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日に配信された。
安藤美姫、現役復帰に至った知られざる真相
番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に振り返る。
13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった」「もう1回カムバックすることで、自分のスケーター人生に娘が欠かせないという証を残したかった」と、現役復帰に至った知られざる真相を話した。
当時について「試合の間でも夜泣きはするし、枕に向かって叫びまくったりとか……」と孤独な葛藤を抱えながらも、「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に、幸せを彼女がくれた」「娘がいなかったら多分ダークな感じ(笑)。光をくれた存在」と、娘への深い愛情と感謝を語った。
【編集部MEMO】
『秘密のママ園』は、「昔ながらのママ像」にとらわれず、自分らしい生き方や子育てを模索する現代のママたちのリアルな姿に迫る情報バラエティ。独自の子育てを実践するママにフォーカスした企画をはじめ、 有識者を招いた最新のお受験事情の深掘りトークや、もう一度恋をしたいシングルマザーによる恋愛企画など、多彩なテーマで現代のママたちの価値観やライフスタイルを紐解く。
安藤美姫ママの私生活に密着！愛娘の姿は…？— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) March 15, 2026