「未婚の母」として出産を公表した安藤美姫、妊娠発覚後にカムバックを決めた理由　『秘密のママ園2』

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園2』#7が15日に配信された。

安藤美姫、現役復帰に至った知られざる真相

番組では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見! 隣のママ」にて、プロフィギュアスケーターの安藤美姫に密着。12歳になる長女・ヒマワリさんが特別出演し、母と娘の知られざる絆が明かされた。密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に振り返る。

13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるかなと思ったときに、やっぱりスケートしかなかった」「もう1回カムバックすることで、自分のスケーター人生に娘が欠かせないという証を残したかった」と、現役復帰に至った知られざる真相を話した。

当時について「試合の間でも夜泣きはするし、枕に向かって叫びまくったりとか……」と孤独な葛藤を抱えながらも、「自分の弱音を吐きたい気持ち以上に、幸せを彼女がくれた」「娘がいなかったら多分ダークな感じ(笑)。光をくれた存在」と、娘への深い愛情と感謝を語った。