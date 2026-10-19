回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は10月22日～25日(予定)までの4日間限定で、「秋のお得なセットメニュー」4種をかっぱ寿司全店にて販売する。

今回登場するのは、「まぐろ&貝食べ比べセット」「贅沢よくばり寿司セット」「ラーメン&サラダセット」「アサイー&わらび餅セット」の全4種類。いずれも単品で注文するよりお得に楽しめる、4日間限定の特別セットメニュー(店内飲食限定)となっている。

「まぐろ&貝食べ比べセット」(1,012円～)は、旨みが詰まった「贅沢ミナミマグロ3種食べ比べ」と、食感と磯の香りが楽しめる「3種の貝食べ比べ」を組み合わせた、まぐろの濃厚な味わいと貝の多彩な食感を一度に堪能できる贅沢なセットで、単品注文より44円お得。

「贅沢よくばり寿司セット」(1,584円～)は、大とろや上煮穴子などを盛り合わせた「かっぱの極みごち寿司」と、大人気の「3種のサーモン食べ比べ」を組み合わせた、見た目も華やかで満足感のあるセット。単品注文より66円お得。

「ラーメン&サラダセット」(649円～)では、深みのある「コク旨醤油ラーメン」とシャキシャキ食感の「たらこマヨ オニオンスライス」を一度に楽しむことができる。単品注文より22円お得。

「アサイー&わらび餅セット」(495円～)は、ごちCAFEより注目の「ミニアサイーボウル」とモチモチ食感の「京わらび餅」を組み合わせた、食後にぴったりなデザートセット。単品注文より22円お得。

なお、10月31日まで「10月ワクワクレシート応募キャンペーン」を実施中。期間中、対象の辛ラーメンコラボ商品を含む、1会計税込3,000円以上のレシートで応募すると、抽選で100名に「辛ラーメン4種(13食)セット」が当たる。応募期間は11月1日まで。

※掲載写真はイメージ。

※一部店舗では価格が異なる。

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がある。