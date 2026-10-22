いすゞ自動車は10月16日、藤沢工場(神奈川県藤沢市)の大型車生産ラインで生産台数累計100万台を達成し、記念式典を実施した。

大型トラック「ギガ」や中型トラック「フォワード」などを混流生産

いすゞは2004年、国内生産体制の再編に伴い、大型車の生産機能を当時の川崎工場から藤沢工場へ移管した。

今回の累計100万台は、2004年5月から2026年10月16日までの約22年間に、藤沢工場の大型車生産ラインで生産した車両を対象としている。同ラインでは大型トラック「ギガ」や中型トラック「フォワード」などを混流生産してきた。

記念式典に出席した常務執行役員 CLO 生産部門EVPの梅田正幸氏は、これまで生産に携わってきたすべての関係者への感謝を述べるとともに、「累計生産100万台という数字は、従業員一人ひとりが安全と品質を守り、1台1台を大切につくり続けてきた努力の積み重ねによるもの。その取り組みがお客さまからの信頼につながり、いすゞブランドの成長を支えてきた」と振り返った。

また、「100万台達成はゴールではなく通過点。これまで培ってきた現場力とチームワークをさらに磨き上げ、次の世代へとつないでいきたい」と、今後に向けた決意を述べた。

今回の生産台数累計100万台達成を受け同社では、「PURPOSE(使命)に掲げる『地球の"運ぶ"を創造する』のもと、今後も強固で持続可能な生産体制の構築を進め、世界の物流を支える社会基盤づくりに貢献してまいります」とコメントしている。