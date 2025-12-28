テレビ埼玉(テレ玉)の正月恒例特番『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』(1月1日19:00～ ※再放送：同11日19:00～)。年々磨きがかかる出場者のユニークなパフォーマンスと、お堅いイメージの政財界人とのギャップが大きな話題を集め、県を越えて“埼玉の奇祭”と愛される番組だ。

マイナビニュースでは11月29日、大宮ソニックシティ 大ホールで行われた収録を取材。全出場者に本番のステージ直後に行ったインタビューをお届けする。今回登場するのは、いずれも初出場となる清野和彦秩父市長と、白土幸仁埼玉県議会議長だ。

かねてからの出場希望かなう「身に余る光栄」

「いつか出られたらいいなと思っていたのですが、なかなか出られないと聞いていましたので、お声がけを頂いて本当にありがたいです。市長の枠もそんなにたくさんないので、そんな中で私を出させていただいて、身に余る光栄です」と謙虚に語る清野市長。

公務では人前で話すことに慣れているが、「まさか歌って踊ることはないので、いつもにはない緊張がありました」と言いながら、脚を高く上げる振りも入った躍動感あふれるダンスパフォーマンスを披露した。それでも、「バックダンサーの方々に本当に頑張っていただいて、私以上にたくさん練習された上で合わせていただいたと思うので、本当にありがたいです」と、やはり謙虚だ。

披露したのは、小沢健二 feauturing スチャダラパーの「今夜はブギー・バック」。42歳の清野市長よりも少し上の世代にストライクの曲だが、「個人的に小沢健二さんがとても好きなんです」と選曲した。中学まで秩父で過ごし、高校で熊谷、大学は早稲田に進学し、「渋谷や原宿にもよく行っておりました」というだけに、“渋谷系”アーティストとは親和性が高いようだ。

「やっぱり自分がいちごになりきらないと」

白土議長は「どうやったらこのチャリティ歌謡祭を盛り上げられて、埼玉県としてのメッセージが出せるか…」と考え抜いた結果、なっく・ストロベリ～FIVEの「さいたまイチゴ推しっす! 優勝～ストロベリー!」をパフォーマンス。FM NACK5の番組から生まれたユニットによる、埼玉県産いちごをPRするために制作されたメッセージソングだ。

「やっぱり自分がいちごになりきらないと」と、いちごの被り物を装着してステージに立つことを決めたが、これにより、「音が聴こえにくいんですよ。暑いし」と歌唱にあたって致命的なリスクを抱えることに。また、ステージ上でけん玉にも挑戦するが、「そんなに重たくないんだけど、違和感がありますね。やりにくくてしょうがない」とハンデになってしまった。

それでも、「これを被ってやらないと」という使命感でビジュアルを優先。自己採点は、「100点ですね……200点満点で。全然ダメでした(笑)」という出来だったが、「こういうので失敗するのが、自分らしくていいかな」と前を向いていた。

『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』セットリスト ※【 】内は出場回数

1：東京ガス(株)埼玉支社・青木健支社長【初】／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

2：行田市・行田邦子市長【初】／キャンディーズ「年下の男の子」

3：YKKAP(株)埼玉支社・水野彰二 支社長【3】／EXILE「Choo Choo TRAIN」

4：鳩山町・小川知也町長【初】ラッツ＆スター「(め)組の人」

5：(株)コマーム・小松君恵会長【4】／「コマーム30周年スペシャルメドレー ～能楽 猩々-こころま～るく こどもパワーGO!!～」※オリジナル曲

6：(株)埼玉りそな銀行・福岡聡社長【5】／郷ひろみ「2億4千万の瞳」

7：秩父市・清野和彦市長【初】／小沢健二 feauturing スチャダラパー「今夜はブギー・バック」

8：埼玉県議会・白土幸仁議長【初】／なっく・ストロベリ～FIVE「さいたまイチゴ推しっす! 優勝～ストロベリー!」

9：(株)シタラ興産・設楽竜也社長【2】／長渕剛「情熱」

10：ケアハウスなごみの里・山中和子理事長【18】／水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」

11：桶川市・小野克典市長【7】／松たか子「Let It Go～ありのままで～」

12：(株)馬車道・木村徳治名誉会長【19】／石原裕次郎「二人の世界」

13：(株)サイサン・川本武彦会長【18】／矢沢永吉「黒く塗りつぶせ」

14：さいたま市・清水勇人市長【16】／ドリーミング「アンパンマンのマーチ」

15：(株)清水園・清水志摩子社長【34】／アンドレア・ボチェッリ「Con Te partiro」

16：埼玉県・大野元裕知事【6】／DREAMS COME TRUE「何度でも」