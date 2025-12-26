テレビ埼玉(テレ玉)の正月恒例特番『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』(1月1日19:00～ ※再放送：同11日19:00～)。年々磨きがかかる出場者のユニークなパフォーマンスと、お堅いイメージの政財界人とのギャップが大きな話題を集め、県を越えて“埼玉の奇祭”と愛される番組だ。

マイナビニュースでは11月29日、大宮ソニックシティ 大ホールで行われた収録を取材。全出場者に本番のステージ直後に行ったインタビューをお届けする。今回登場するのは、3年連続3回目の出場となるYKKAP埼玉支社の水野彰二支社長と、初出場の小川知也鳩山町長だ。

グループ一体で「ぐるぐる」ができる喜び

YKKAPの水野さんは今回、パートナーシップを結ぶ窓リフォームの店「MADOショップ」と、24年にグループとなった川口の緑化造園事業会社「テラヤマ」のメンバーとともにパフォーマンスし、「グループが一体となって出られたのがうれしかったです」とコミュニケーションの活性化を期待。前年の経験者を含め、参加希望者が増えてステージに立つことを断念せざるを得ない人が出てしまうという、うれしい悩みもあった。

EXILE「Choo Choo TRAIN」を選曲したのは、「最初のぐるぐるぐるぐる回るところを、みんなでやりたかったんです」といい、4カ月にわたる月2回の練習で、参加メンバーの距離が縮まったという。

ヒートショックや熱中症など、部屋の温度が命を奪うおそれがある昨今。2026年は既存の窓を二重窓にする「ウチリモ 内窓」をバージョンアップした商品を用意しているといい、「そうした家の中での死亡事故を防ぐのに、窓のリフォームは簡単で安くできる方法ですので、もっともっとアピールしていければ」と力を込めた。

「選曲の理由は?」→「選挙区ですか?」

小川町長は「県民の皆さんが見ている番組なので、鳩山町の魅力を感じて住みたいと思っていただくために、そして町民が誇りに思える町にしたいという思いで、町長に就任してから、周りに“この番組には出たい”という思いを言い続けていたので、夢がかないました!」と念願の初出場。

前日は深夜1時までカラオケで練習し、「最初はすごく緊張していました」というが、「バックダンサーのキッズたちが一生懸命踊ってくれたので、だんだん楽しくなってきて、あいだあいだにセリフも入れちゃいました(笑)」とステージを満喫した様子だ。

当初今回の衣装を着ようとしたところ、サイズが合わずに入らなかったこと。また町民から「表に出る仕事なんだから、町長は痩せてたほうがカッコいいぞ」と言われたことで、ダイエットを決意し、98kgから78kgまで20kgもの減量に成功。毎日5kmを走ったそうで、猛暑で知られる鳩山町だけに「かなり絞れました」と燃焼効果が発揮された。

今回披露したラッツ＆スター「(め)組の人」の選曲理由を聞くと、「選挙区? 鳩山町の町長になろうと思った理由ですか?」と若干政治家脳が強めだが、「昭和世代の皆さんが聴いていた曲ですが、最近またTikTokで流行っているので、幅広い世代の皆さんが知っている曲はこれだと思って、真っ先に選びました」と、エンタメ分野もきちんとカバーしていた。

『第34回埼玉政財界人チャリティ歌謡祭』セットリスト ※【 】内は出場回数

1：東京ガス(株)埼玉支社・青木健支社長【初】／Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

2：行田市・行田邦子市長【初】／キャンディーズ「年下の男の子」

3：YKKAP(株)埼玉支社・水野彰二 支社長【3】／EXILE「Choo Choo TRAIN」

4：鳩山町・小川知也町長【初】ラッツ＆スター「(め)組の人」

5：(株)コマーム・小松君恵会長【4】／「コマーム30周年スペシャルメドレー ～能楽 猩々-こころま～るく こどもパワーGO!!～」※オリジナル曲

6：(株)埼玉りそな銀行・福岡聡社長【5】／郷ひろみ「2億4千万の瞳」

7：秩父市・清野和彦市長【初】／小沢健二 feauturing スチャダラパー「今夜はブギー・バック」

8：埼玉県議会・白土幸仁議長【初】／なっく・ストロベリ～FIVE「さいたまイチゴ推しっす! 優勝～ストロベリー!」

9：(株)シタラ興産・設楽竜也社長【2】／長渕剛「情熱」

10：ケアハウスなごみの里・山中和子理事長【18】／水前寺清子「三百六十五歩のマーチ」

11：桶川市・小野克典市長【7】／松たか子「Let It Go～ありのままで～」

12：(株)馬車道・木村徳治名誉会長【19】／石原裕次郎「二人の世界」

13：(株)サイサン・川本武彦会長【18】／矢沢永吉「黒く塗りつぶせ」

14：さいたま市・清水勇人市長【16】／ドリーミング「アンパンマンのマーチ」

15：(株)清水園・清水志摩子社長【34】／アンドレア・ボチェッリ「Con Te partiro」

16：埼玉県・大野元裕知事【6】／DREAMS COME TRUE「何度でも」