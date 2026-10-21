映画『ないものねだりの君に光の花束を』 (11月20日公開)の完成披露試写会が20日に開催され、原菜乃華、作間龍斗(ACEes)、向井怜衣、吉沢悠、眞島秀和、安藤尋監督、汐見夏衛氏が登壇した。

原菜乃華

真昼と影子の関係性について原菜乃華と作間龍斗が意識したこと

本作で、自分が「普通」であることに嫌気がさしている高校生・影子を演じた原。冒頭の挨拶では、完成した作品を試写で観た際に「早く皆さんにお届けしたいなって素直に思った作品なので、今日こうして皆さんに観ていただけるということを、すごく楽しみにしてきました」と笑顔を見せた。

本作のキーワードである「普通」と「特別」について聞かれると、「影子はすごく自分のことを普通だと思っていて、それに対してすごくコンプレックスを抱いているキャラクターではあるんですけど、いざ人のためとなると、自分が思っている以上の優しさだったりとか行動力を発揮するようなキャラクターでもあって」と説明。

続けて、「それって真昼からしたらすごく特別なことだと思うし、自分が当たり前にできてることって、当たり前だからこそ、あまりその良さに気づかないとは思うんですけど」と、作間が演じた真昼について触れながら、「相手と真摯に向き合うことで、自分のことを特別だと思えなくても、誰かにとっての特別な存在になることはできるんじゃないかなっていうのは、この作品を観てすごく感じました」と語った。

また、真昼と影子の関係性については、「安易な言葉でまとめるのは惜しいような、恋よりももっと深いところでつながっている、そういう間柄の2人なので」と表現。「その2人の間にしか流れない絶妙な距離感と空気感みたいなものが、画面を通して皆さんに伝わったらいいなっていうことは、現場中ずっと考えながらやってましたね」と、演じる上で意識していたことを明かした。

一方、作間も「話していく中で、これ(真昼と影子の関係性)はいつも難しいなと思うんですけど」と切り出し、「どの、はっきりした関係性の言葉にも100％合わないようにしてたかなって思いますね」と説明。「友達100％じゃない、恋愛100％じゃない。だから戦友70％とか。どの言葉にかマッチしてしまったら、それは2人の関係性じゃないのかなっていうふうに考えながらやりましたね」と語った。

原菜乃華、眞島秀和との撮影を回顧

イベント後半では、登壇者同士で感謝やエールを送り合う企画も実施された。

影子の父親・染矢五郎を演じた眞島から「現場では明るいムードメーカーを担ってくださってありがとうございました」「これからますます忙しくなるでしょうけど、まずは体に気をつけて、原さんらしい明るくまっすぐな芝居を届けていってください」とエールを送られた原は、「うれしい……! ありがとうございます!」と感激。

続けて、原は「家族のシーンは本当に撮影の序盤も序盤のほうに撮ったんで」と振り返り、「眞島さんとご一緒のシーンは感情が高ぶるシーンも多かったんですけど、本当に助けていただいたなっていうふうに思っているので、眞島さんからこうして言葉をいただけたっていうのが、私はすごくうれしいです」と感謝した。

また、影子の親友・遠藤羽奈を演じた向井からは、撮影中に気さくに話しかけてもらったことに励まされたというエピソードが披露された。

原は「学校の撮影で、怜衣ちゃんと一緒のシーンの時間はすごく長かったわけではないんですけど」としながらも、「本当に可愛らしさと明るさで、会うたびにとっても元気をもらってた」と回顧。「影子が羽奈に惹かれるところは、こういうところもあるんだろうなっていう、そういう温かさなんだろうなっていうのを本当に現場で思って」としみじみと語った。

原菜乃華が作品を通して伝えたいこと

最後に、観客へメッセージを求められた原は、完成した作品を観て感じたこととして、「今、スマホだったりとかを見ると、どうしても別の誰かと比べてしまうことが多いなと(思う)」と切り出す。

そして、「知らず知らずに自分のダメなところだったりとか、人のいい部分を比較して、自分なんてっていうふうに、自分を下げてしまう瞬間がとっても多いなっていうふうに思うんですけど、今一度、自分の持っているものだったりとか、そういうものに目を向けるようなきっかけになる、そんな温かいメッセージを持った作品だと思うので、日々どうしてもないものねだりをしてしまうような皆様に、ぜひ観ていただきたい。明日の活力になるような作品になっております。たくさんの方に届いたらいいなと思います。よろしくお願いします」と呼びかけた。

さらに、原は締めの挨拶で、原作を読んだ際に感じたことにも触れ、「人と人なので、どうしても100％相手のことを理解しきることはできないなということを強く感じて。それってすごくむなしいし、やるせないな、悲しいなっていうふうに思うんですけど。分からないけど、分からないと分かった上で、あなたのことを分かりたいっていうふうに努力をし続けることが、やっぱり誰かを思うことだったりとか、大切にすることの本質というか、そういうものなのかなっていうのを、この作品を通して、役を演じることで改めて気づかせていただきました」とコメント。

最後は「そういうすごく温かいメッセージのこもった作品なので、よりたくさんの方に届いたらいいなというふうに思いますし、このあとの上映を楽しんでいただけたらなと思います」と締めくくった。

映画『ないものねだりの君に光の花束を』ストーリー

「私は永遠の脇役だ」――そう思いながら生きてきた高校生・影子(原菜乃華)。ある日、人気急上昇中のアイドルで同級生の真昼(作間龍斗)と図書委員になったことをきっかけに、二人の距離は縮まっていく。

しかし、勉強も性格も完璧に見えた彼には、誰にも打ち明けられない壮絶な過去と深い傷があった。やがてその過去が明るみとなり、好奇の目と SNS に溢れる言葉に追い詰められる真昼。そんな彼の「逃げたい」という小さな叫びに手を差し伸べたのは、影子だった。

光の中で傷ついた真昼と、影の中で居場所を探してきた影子。互いの痛みに触れながら、“生きる意味”を見つけようとする二人の旅が、今、始まる――。