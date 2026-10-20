映画『ないものねだりの君に光の花束を』 (11月20日公開)の完成披露試写会が20日に開催され、原菜乃華、作間龍斗(ACEes)、向井怜衣、吉沢悠、眞島秀和、安藤尋監督、汐見夏衛氏が登壇した。

作間龍斗

作間龍斗、真昼を演じて感じたこと

本作で、人気急上昇中のアイドル・真昼を演じた作間。冒頭の挨拶では、勉強も性格も完璧で、誰もがうらやむ特別な存在という役柄の紹介を受け、「今の紹介文が、冷静に聞くとちょっと恥ずかしい」と照れながら、「自分のことではないんですけど、自分が演じた役ということで、本当にその紹介文に合うような一面を持つキャラクターを演じられるように頑張りました」と語った。

また、完成した作品を観客に披露する機会を迎え、「こうして皆さんの前でしゃべって、上映する機会が来たことを今やっと実感できたかなと思っています」と心境を明かした。

本作のキーワードである「普通」と「特別」について聞かれると、作間は「真昼くんはアイドルなんですけど、僕も作間として実際にアイドルをやっていて」と自身との共通点に言及。「僕も普通とか特別って何だろうって、撮影期間中、あとはこのプロモーション期間、すごくいろいろ考える機会が多くて」と振り返る。

その上で、「普通と特別も共存できるっちゃできるなって。本当に自分次第で普通にもなれるし、特別にもなれるなってすごく思い、普通と感じる時もあれば、特別と感じる時もあって、それって本当に人それぞれの感覚だし。今自分が特別である部分には感謝して、普通である部分は何とか自分の感覚の中でちょっと守ってみたりとか、普通と特別の感覚を見直す機会にもなりましたね」と語った。

作間龍斗、原菜乃華の芝居に感謝「引っ張ってもらった瞬間が多かった」

イベント後半では、登壇者同士で感謝やエールを送り合う企画も実施。原作者の汐見氏からは「真昼というキャラクターを、本の中から飛び出してきたように映像として残してくださって」と、真昼という複雑なキャラクターを、実際にアイドルとして活動する作間が演じたことへの感謝が伝えられた。

作間は「本当に光栄ですね」と喜び、「現場にも足を運んでくださったりとか、実際にこうやって言葉でしっかりと感想を言ってくださることが、どれだけ励みになるか。本当にありがたいなと思います」と感謝。「汐見先生の言葉をいただくと、より一層多くの方にこの作品を届けなきゃなという気持ちになりますね」と語った。

そして、作間から原に言葉を送る場面では、「ほとんど2人での会話の時間が多かったんですけど、僕、ここまでセリフ量のある作品をそんなにやってなくて」と話しつつ、「どうしたらいいんだろうなとか、ちょっとふわっとしてしまう状態で現場の時間が来てしまうみたいなこともあったんですけど」と撮影当時の心境を回顧。

そんな中で、原の芝居に助けられたといい、「原さんのパワーで、本当に真昼と英子の関係性のように、引っ張ってもらった瞬間が多かったなって感じます」と感謝した。

特に、カメラの後ろに原がいる場面での芝居が印象に残っているそうで、「カメラの後ろにいるはずなのにすごい存在感があるし、いつの間にかカメラが頭の中から消えるぐらい、そういうパワーを持っていて。本当に全編を通して助けていただきました。ありがとうございました」と伝えた。

作間龍斗が作品を通して感じたこと

最後に、これから作品を鑑賞する観客に向け、作間は「僕はこの作品を観て、そのままでいいんだなってすごく思いました」とコメント。

続けて、「そのままでいることで、人のことをもしかしたら助けているかもしれないし、助けられる。孤独だなって感じても、もしかしたら周りにはすでに自分に手を差し伸べてくれてる人がいるかもしれないし、すごく自分を見つめ直す機会になりました」と作品から受け取ったメッセージを語る。

そして、「普通と特別に悩むことって、どの年代でもあると思うんです。なので、広い世代の方にこの映画をぜひ観ていただきたいですし、皆さんが今日観たその言葉がまた広がっていって、たくさんの人に観ていただける機会になったりもすると思うので、ひとまずは作品を楽しんでいただければなと思います」と呼びかけていた。

映画『ないものねだりの君に光の花束を』ストーリー

「私は永遠の脇役だ」――そう思いながら生きてきた高校生・影子(原菜乃華)。ある日、人気急上昇中のアイドルで同級生の真昼(作間龍斗)と図書委員になったことをきっかけに、二人の距離は縮まっていく。

しかし、勉強も性格も完璧に見えた彼には、誰にも打ち明けられない壮絶な過去と深い傷があった。やがてその過去が明るみとなり、好奇の目と SNS に溢れる言葉に追い詰められる真昼。そんな彼の「逃げたい」という小さな叫びに手を差し伸べたのは、影子だった。

光の中で傷ついた真昼と、影の中で居場所を探してきた影子。互いの痛みに触れながら、“生きる意味”を見つけようとする二人の旅が、今、始まる――。