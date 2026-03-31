祖母と営む鍼灸院で自らの血を使った信者ビジネス…「火神の子」として育てられた女子高生役を演じる上で原菜乃華が気をつけていることとは　ドラマ『るなしい』記者会見

「どういう塩梅で見せたらいいか」――。原菜乃華が、「火神の子」として生きる女子高校生という強烈な役への向き合い方を語った。カリスマ性と精神的な幼さという要素をどう表現するか、現場で試行錯誤を重ねているという。

原菜乃華

「火神の子」として育てられた女子高校生役

テレ東のドラマ『るなしい』(4月2日スタート 毎週木曜深夜24:30〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、原菜乃華、窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣が登壇した。

「火神の子」として育てられた女子高校生・郷田るな役を演じる原は、自身の役柄について「小さい頃から信者ビシネスをしている女子高生というインパクトの強いキャラクターではあるのですが、根っこの部分がとてもピュアで無垢で真っ直ぐで、人々を引き込んでいくようなカリスマ性と幼さがずっと共存している、すごく面白くて不思議なキャラクターなので、そこが演じるのが難しいところであり、楽しいところでもあると感じています」と説明。

また、自身との共通点を聞かれると、「共通点!? なかなか難しいのですが……自分がこれがいいと思ったものに割と固執しがちといいますか。頑固なところは少し似ているのかなと思います」と答えた。

続いて、るな役を演じる上で気をつけていることについて問われると、原は「(先ほどの回答と)少し重なってはしまうのですが」と前置きした上で、「小さい頃から、神の子として生きてきたがゆえの生まれ持ったカリスマ性みたいなものと、普通の学生生活や幼少期を過ごせていないがゆえの欠けている部分。精神的な幼さと教祖的な視点をどういう塩梅で見せたらいいかということは、日々現場で試行錯誤しながら、監督と逐一相談しながらやっています」と明かした。

ドラマ『るなしい』あらすじ

「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな(原菜乃華)は、祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行っていた。

その背景ゆえ、学校で孤立するるなにとって唯一の理解者は幼なじみのスバル(本島純政)だけ。だがある日、いじめから救ってくれた学校の人気者・ケンショー(窪塚愛流)に恋をしてしまう。しかし、“神の子”に恋は許されない――。

恋心を抑えることができなかったるなはケンショーに告白するが、あえなく失恋して体調を崩してしまう。気持ちを弄ばれたと感じたるなは、ケンショーを信者ビジネスに取り込み復讐すると決意する。