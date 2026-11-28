アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンは2026年11月27日、羽田空港の格納庫で開催した「Lamborghini Day Japan 2026」(ランボルギーニ・デイ ジャパン2026)で新型車「テメラリオ スパイダー」(Temerario Spyder)を日本初披露した。V型8気筒エンジンを積むプラグインハイブリッド(PHEV)のスーパースポーツカー「テメラリオ」(Temerario)のオープン版だ。価格は税別の車両本体価格で約3,900万円から。納車は2027年夏以降を予定しているという。

ランボルギーニ・デイ ジャパン2026に集結した強烈なランボルギーニたちを一気に見る

ランボ初の格納式ハードトップ、しまい方が独特

テメラリオ スパイダーの最大の特徴は屋根だ。これまでのランボルギーニのオープンモデルは、布製のソフトトップか、手で取り外すタイプの屋根を採用してきた。テメラリオ スパイダーはランボルギーニとして初めて、電動で開閉する格納式のハードトップを採用している。

ユニークなのは、そのしまい方だ。一般的な格納式ハードトップは、屋根を水平に寝かせてボディ後方に収める。テメラリオ スパイダーは、シートの後ろで屋根を垂直に立てた状態で格納する。ランボルギーニが特許を取得した機構だ。

なぜ縦なのか。屋根をクルマの中心近くの低い位置に収めることで、重心を下げられるからだ。ランボルギーニによれば、屋根を開けた状態の重心は閉めた状態より3mm低くなり、前後の重量配分もほとんど変わらない。これに対し、屋根を水平にしまう従来の方式だと、重心は約7mm高くなるという。オープンにすると走りが変わってしまうのを避ける工夫というわけだ。

アウトモビリ・ランボルギーニのチーフ・テクニカル・オフィサー(CTO)、フェルミン・ソネイラ氏は「クーペの性能と走りを持ちつつ、オープンならではの感動も味わえる。私たちエンジニアは妥協をしたくなかった」と開発の狙いを語る。開閉は10個の電動アクチュエーターで行う完全電動式で、油圧ポンプなどを使わないため、作動音も静かだそうだ。リアウインドウも電動で上下でき、風の巻き込みや車内に響くエンジン音の大きさを調整できる。

1万回転まで回るV8と3つのモーター

パワートレインはクーペのテメラリオと共通だ。4.0LのV型8気筒ツインターボエンジンに3つのモーターを組み合わせていて、システム最高出力は920CV(677kW)に達する。ランボルギーニのスパイダーモデルとして史上最もパワフルだという。

エンジン単体の最高出力は800CVで、1万回転まで回る。レーシングエンジンのような数字で、ターボエンジンを積む量産オープンスポーツカーとしては最も高い回転数なのだそうだ。モーターはエンジンとトランスミッションの間に1つ、前輪側に2つを配置しており、4輪を駆動する。

エンジンカバーの下にはV型8気筒ツインターボエンジンを搭載する

加速性能は0-100km/hが2.8秒、0-200km/hが7.3秒、最高速度は343km/h。ソネイラ氏によると、発進加速を最大にする「ローンチコントロール」は、ブレーキを踏んで待機している間にエンジン側のモーターがエンジンに負荷をかけ、ターボの過給圧をあらかじめ高めておく仕組みだという。ブレーキを離した瞬間から最大のパワーが出せるわけだ。

一方で、市街地向けの「チッタ」モードを選べばモーターだけで走ることもできる。走行モードはチッタのほか、長距離向けの「ストラーダ」、楽しく走れる「スポーツ」、サーキット向けの「コルサ」を用意する。

首元を温める機能も! 寒い日でもオープンで

スーパーカーのオープンモデルというと、乗り心地や使い勝手は二の次という印象があるかもしれない。テメラリオ スパイダーは、意外と快適性にも気を配っている。

例えばシートには、乗員の首元や肩に温風を送る「ネックウォーマー」を内蔵している。温風の強さは3段階で調整可能。ソネイラ氏は「本当に快適。気温が低い日でも、首と背中に温かさを感じられる」と太鼓判を押す。

室内空間も、先代にあたる「ウラカン EVO スパイダー」(Huracán EVO Spyder)に比べて広くなった。足元は46mm、頭上は22mm拡大しており、身長200cmまでのドライバーに対応する。フロントの荷室は112Lで、機内持ち込みサイズのスーツケースが2個入るそうだ。

ランボのオープンモデル50年の歴史に新章

ランボルギーニの量産オープンモデルの歴史は、1976年に登場した「シルエット」から始まった。その後、「ディアブロ ロードスター」や「ガヤルド スパイダー」「ウラカン スパイダー」などを経て、ちょうど50年後に登場したのがテメラリオ スパイダーということになる。

デザインディレクターのミィティア・ボルケルト氏は、デザインの着想源として、1968年に発表されたコンセプトカー「ミウラ ロードスター」を挙げていた。シート後方の2つの盛り上がりはレーシングカーから着想を得たもので、むき出しのリアタイヤや高い位置に置いたエキゾーストはレース用のバイクをイメージしたそうだ。

アウトモビリ・ランボルギーニ会長兼CEOのステファン・ヴィンケルマン氏は、テメラリオ スパイダーを「クーペの走りとオープンカーのライフスタイル、2つの魂を1台に宿したクルマ」と表現していた。

【フォトギャラリー】テメラリオ スパイダー