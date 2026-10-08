いすゞ自動車が開催した体験型の防災イベント「めざせ! 防災ヒーロー 防災体験ひろば」に参加してきた。会場には地震の揺れを疑似的に体験できる起震車や人命救助で活躍するレスキュー車のほか、なかなか目にすることができないレアな「はたらくクルマ」も登場! 当日の模様をレポートする。

  • いすゞ防災フェスの様子

    いすゞプラザ(神奈川県藤沢市)で開催された「めざせ! 防災ヒーロー 防災体験ひろば」。「消防車展示」には、乗車して記念撮影もできるとあって行列ができていた

展示中心から体験型の防災イベントにリニューアル

いすゞはこれまでもイベントを開催し、防災に対する啓蒙活動を行ってきた。昨年まではいすゞプラザ屋外駐車場での消防車展示を中心とした親子消防イベントを開催していたが、今年は駐車場の閉鎖に伴い、従来と同じような展示が不可能に。そこで、新たに体験型の防災イベントとして企画したのが、「めざせ! 防災ヒーロー 防災体験ひろば」だ。

  • いすゞ防災フェスの様子

    藤沢市消防局、藤沢北消防署、藤沢市防災安全部災害対策課、セコム、ミドリ安全の協力で開催された「めざせ! 防災ヒーロー 防災体験ひろば」。あいにくの天候となったが、当日は多くの参加者でにぎわった

イベントには、いすゞが藤沢市にベース車両を寄贈した起震車を使った地震体験や消防車の展示、AED体験、防災学習など、親子で楽しめるさまざまな体験型コンテンツを用意。いすゞによれば、「これらの体験を通じて、子どもから大人まで、全世代の防災意識の向上を図るのが狙い」だという。

体験型コンテンツを一挙紹介!

当日は悪天候のため、ブロアー車を使った「強風体験」が中止に。それでも、受付開始時間になると、いすゞプラザには参加者たちが続々と来館し、ホール内に用意されたコンテンツを体験していた。

  • いすゞ防災フェスの様子

    多くの参加者が楽しんでいたのが、「防災・ぬりえ缶バッジワークショップ」。複数の種類が用意されたぬり絵から好きな柄をチョイスし、完成したぬり絵を缶バッジに加工して持ち帰ることができるというコンテンツだ

  • いすゞ防災フェスの様子

    完成した缶バッジを手に記念写真に応じてくれた参加者

  • いすゞ防災フェスの様子
  • いすゞ防災フェスの様子

    いすゞプラザのあちこちに設置された防災クイズのパネルを巡る「防災ヒーロー スタンプラリー」。参加者たちは各パネルで正解だと思うスタンプを台紙に押して、スタンプラリーを完成させていった

  • いすゞ防災フェスの様子

    スタンプラリーに全問正解すると、藤沢北消防署の消防隊員から防災ヒーロー認定証とお土産を手渡しでプレゼント

  • いすゞ防災フェスの様子

    消防服を着て記念撮影ができる「制服を着て写真撮影」。たくさんの子どもたちが消防服に身を包み、嬉しそうにポーズを決めていた

  • いすゞ防災フェスの様子

    「子どもAED講習会」では、AEDの使い方や心臓マッサージのやり方をセコムの指導員が伝授していた

  • いすゞ防災フェスの様子

    初めての経験に戸惑いながらも、指導員の話に耳を傾けながら懸命に学んでいた子どもたち

  • いすゞ防災フェスの様子

    AEDをペーパークラフトで作る「AEDペーパークラフトワークショップ」。AEDを題材にした型紙は意外と工程が多く、子どもたちは一生懸命組み立てていた

  • いすゞ防災フェスの様子

    セコムの「AEDクエスト」。プラザホールや展示エリアに設置されているAEDの場所を探し、そこに用意されたクイズに答えるという企画だ

  • いすゞ防災フェスの様子

    全てのクイズに答えた参加者は、クリア報酬としてお土産をゲット

  • いすゞ防災フェスの様子

    ミドリ安全が出展した「見て・触れて・備える 防災体験イベント」。折りたたみ式のヘルメットや非常食、緊急対策用トイレなど、災害時に役立つアイテムが紹介された

  • いすゞ防災フェスの様子

    プラザ屋外展示スペースでは「消火器/消火体験」を実施。粉末の代わりに水を入れた消火器を使って、安全栓の引き抜きから消火までの正しい使い方を消防士が体験者にレクチャー

  • いすゞ防災フェスの様子

    火に見立てた的に向かって消火器の水を噴射。子どもたちはなかなかセンスがよく、上手に的に命中させていた

  • いすゞ防災フェスの様子

    「煙体験」の参加者は人体に害のない煙が充満したテントの中に入り、煙の中を安全に避難する方法を体験した

  • いすゞ防災フェスの様子

大地震を疑似体験できる貴重な起震車が登場

プラザ横の駐車場および周辺では、イベントのメインとなる「地震体験」と「消防車展示」を開催。「地震体験」に使う起震車は、いすゞ 藤沢工場が藤沢市に寄贈した「エルフ」をベースに架装を施した車両だ。藤沢市の担当者によれば、実現こそしなかったものの、当初は「オールメイドイン藤沢」をコンセプトに制作がスタートしたそうだ。

  • いすゞ防災フェスの様子

    3代目に当たるという藤沢市の起震車。神奈川県内でも貴重な1台だ

  • いすゞ防災フェスの様子

起震車は、新潟県中越地震や兵庫県南部地震など、最大震度7を記録した過去の大地震から、南海トラフ地震のような今後の発生が想定される地震まで、震度5から7まで16パターンの揺れを再現できる。また、震度6までとはなるがVRを使った体験も可能だ。もともとは事前予約者限定のコンテンツだったが、当日の受け付けも行われたことから、この日は多くの参加者が大地震を体験していた。

  • いすゞ防災フェスの様子

    震度7の揺れを体験する参加者親子。起震車の有効性をインストラクターに尋ねると、「揺れを知っているのと知らないのとでは、生存確率が違ってくる」との話を聞くことができた

「消防車展示」では救助工作車に加えて、本来であれば強風体験で使用されるはずだったブロアー車も展示された。

  • いすゞ防災フェスの様子

    救助工作車

救助工作車とは、一般的に「レスキュー車」と呼ばれるクルマのこと。展示車両は10トンまで牽引できるウインチ、2.93トンまで吊り上げられるクレーンを備え、夜間や暗い場所での作業時に現場を照らす照明など、人命救助を行う現場で使用される装備を搭載していた。

  • いすゞ防災フェスの様子

    ブロアー車

ブロアー車は車体後部に備える大きな扇風機が特徴。大きなトンネルや倉庫などで火災が発生すると、空気が流れないことから煙が充満しやすい。そんな時に扇風機を使って風を送り、充満する煙を逃すのがブロアー車の役割となる。ちなみに、車体中央のシャッターの中にも小さな扇風機を備えているそうだ。

救助工作車と比べれば目にする機会は少ないが、この日は運転席に乗り込んで記念撮影も可能とあって、多くの参加者が列をなしていた。

  • いすゞ防災フェスの様子

    ブロアー車で記念撮影をしていた親子。子どもにとってもいい思い出になったはずだ

起震車や展示された消防車のベース車両は、いずれもいすゞのトラックだった。参加者たちにとっては、いすゞのトラックが暮らしの安全のために活躍していることを知るいい機会となったに違いない。

【フォトギャラリー】救助工作車

【フォトギャラリー】ブロアー車

安藤康之

安藤康之

あんどうやすゆき

フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。twitter：@andYSYK。

この著者の記事一覧はこちら