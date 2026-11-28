アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンは2026年11月27日、羽田空港西側整備地区にある格納庫で「Lamborghini Day Japan 2026」(ランボルギーニ・デイ ジャパン2026)を開催した。日本法人の設立25周年という節目の年で、イベント自体も10回目となる。会場には本物の旅客機が置かれ、その手前に最新のランボルギーニがずらりと並ぶという、いかにもランボルギーニらしい派手な演出だった。

日本は世界3位のランボルギーニ大国

登壇したアウトモビリ・ランボルギーニ会長兼CEOのステファン・ヴィンケルマン氏によると、日本はアジア太平洋地域で1番、世界でも米国、ドイツに次ぐ3番目に大きな市場だという。日本での納車台数は2021年の448台から546台、660台、811台と毎年増え続け、2025年には992台に達した。2026年もさらに上回るペースで、過去最高を更新する見通しだ。

ちなみに、ランボルギーニが初めて日本でクルマを紹介したのは1968年のことで、そのクルマは「400GT」だったそうだ。ランボルギーニは2008年の「ガヤルド」(Gallardo)を皮切りに、日本限定のスペシャルモデルを何台も作ってきた。今回も武士道に着想を得た日本限定25台の「レヴエルト インパヴィド」(Revuelto Impavido)を発表している。

イベントでは日本初披露の新型車として「レヴエルトSV」(Revuelto SV)、「ウルスSEペルフォルマンテ」(Urus SE Performante)、「テメラリオ スパイダー」(Temerario Spyder)の3台が登場した。本稿では、それぞれのモデルファミリーの最強版といえるレヴエルトSVとウルスSEペルフォルマンテを紹介したい。

V型12気筒の頂点「レヴエルトSV」

レヴエルトSVは、ランボルギーニのフラッグシップ「レヴエルト」(Revuelto)の高性能版だ。6.5LのV型12気筒エンジンにモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド(PHEV)で、システム最高出力は標準のレヴエルトより50PS高い1,065PSに達する。ランボルギーニのV12モデルとしては史上最もパワフルだという。システム最大トルクは1,425Nm(標準車比で25Nm増)、パワーウェイトレシオは1.66kg/PSだ。

加速性能は0-100km/hが2.4秒、0-200km/hが6.7秒。標準のレヴエルトに比べてそれぞれ0.1秒、0.3秒速くなった。時速200kmからの制動距離は11ｍ短い110ｍとなっている。

アウトモビリ・ランボルギーニのチーフ・テクニカル・オフィサー(CTO)、フェルミン・ソネイラ氏は、「パワーを上げただけではない。パフォーマンスに関わるものは、全てを見直した」と強調する。

例えばサスペンションは、電子制御式のセミアクティブダンパーから、レースカー「テメラリオGT3」(Temerario GT3)の技術を使ったパッシブ式の調整式ダンパーに変更した。あえて電子制御をやめたというのが面白いところで、標準のレヴエルトに比べて俊敏性が17％、横方向のグリップが10％向上したという。

ブレーキはF1由来の技術を用いた「CCM-R Plus」カーボンセラミックブレーキを採用し、ディスク温度を12％下げ、最大減速度を11％高めた。タイヤはブリヂストンと共同開発した専用品を履く。

これらの成果を示すため、ランボルギーニはドイツのホッケンハイムリンクで量産車としての最速記録に挑み、1分41秒6のラップタイムを記録した。

価格は税別の車両本体価格で約7,100万円から。価格が公表された新型車3台の中では最も高価なクルマだ。

「SV」はディアブロ時代からの伝統

「SV」は「スーパーヴェローチェ」(超高速)の略で、ランボルギーニがV12モデルの最強版に与えてきた名前だ。会場には「ミウラSV」(Miura SV、1971年)、「ディアブロSV」(Diablo SV、1995年)、「ムルシエラゴSV」(Murciélago SV、2009年)、「アヴェンタドールSV」(Aventador SV)という歴代のSVモデルも展示されていた。

デザインを担当したデザインディレクターのミィティア・ボルケルト氏によると、レヴエルトSVの車体側面などに入る大きな「SV」のロゴは、ディアブロSVのボディサイドに描かれていた大きな「SV」の文字がモチーフなのだそうだ。レヴエルトでは初めてセンターロック式のホイールを採用したのもポイントだという。

ボルケルト氏のお気に入りはリアビューで、「飛行機から着想を得ている。(格納庫は)説明するには最高の場所だ」と笑う。六角形のエキゾーストパイプの奥にはV12エンジンが見える。インテリアについては、「センターコンソールはまるでエイリアンのよう。クルマが宇宙船で、中にエイリアンがいる」と独特の表現で説明していた。

世界最速のSUV「ウルスSEペルフォルマンテ」

もう1台の主役、ウルスSEペルフォルマンテは、ランボルギーニのSUV「ウルスSE」(Urus SE)の高性能版だ。ウルスSEは4.0LのV型8気筒ツインターボエンジンにモーターを組み合わせたPHEVで、ペルフォルマンテではシステム最高出力が812CVまで高まっている。

最高速度は312km/hで、ランボルギーニはウルスSEペルフォルマンテを「世界最速のSUV」とうたう。加速性能は0-100km/hが3.3秒、0-200km/hが10.8秒だ。カーボンファイバー製パーツの採用を広げたことで車両重量は32kg軽くなり、パワーウェイトレシオは3kg/CVとクラス最高の数値になった。

走りの面で大きく変わったのがサスペンションだ。先代にあたる「ウルス ペルフォルマンテ」(Urus Performante)は固定式のコイルサスペンションだったが、ウルスSEペルフォルマンテはデュアルチャンバー式のエアサスペンションを採用した。ソネイラ氏によれば、「快適性とスポーツ性のどちらも妥協しない」ための選択だという。空力も磨き込んでおり、ダウンフォースは14％、ブレーキの冷却性能は8％向上した。

アクラポヴィッチ製のチタン製エキゾーストシステムは10kgの軽量化を実現しつつ、サウンドをより力強くした。エンジン始動時の音にもこだわっているそうだ。

デザイン面では、ボルケルト氏が「ウルスとしてはこれまでで最も幅の広い、最大のディフューザー」と胸を張るリアまわりが見どころ。空気の出入口は全て機能を持たせているそうで、「機能のないエアアウトレットやインテークは作らない」とのことだった。

価格は税別の車両本体価格で約3,400万円から。超高性能なSUVではあるものの、価格が公表された新型車3台の中では一番手頃な価格だ。

最大の目玉は「テメラリオ スパイダー」

今回のイベントで最も大きな発表となったのが、テメラリオ スパイダーの日本初披露だ。V型8気筒エンジンを積むPHEVのスーパーカー「テメラリオ」のオープン版で、ランボルギーニのオープンモデルとしては初めて格納式のハードトップを採用した。価格は税別の車両本体価格で約3,900万円から、納車は2027年夏以降の予定となっている。

このほか、日本限定25台の「レヴエルト インパヴィド」(完売済み)もお披露目となった。この2台については別の記事で詳しく紹介する。

【フォトギャラリー】ランボルギーニ・デイ ジャパン2026