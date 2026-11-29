ランボルギーニの日本法人、アウトモビリ・ランボルギーニ・ジャパンの設立25周年を記念して作られた日本限定モデルが「レヴエルト インパヴィド」(Revuelto Impavido)だ。フラッグシップモデル「レヴエルト」(Revuelto)をベースとする特別仕様車で、2026年7月に発表された。生産台数は日本限定25台。1台ずつに固有のシリアルナンバーが付く。2026年11月27日に羽田空港の格納庫で開かれた「Lamborghini Day Japan 2026」(ランボルギーニ・デイ ジャパン2026)で、その実車がお披露目となった。

なお、会場での説明によると、25台はすでに完売しているそうだ。

ランボルギーニ・デイ ジャパン2026に集結した強烈なランボルギーニたちを一気に見る

名前の意味は「恐れを知らない」

「インパヴィド」はイタリア語で「恐れを知らない」「勇敢な」という意味。勇気、規律、揺るぎない意志を重んじる日本の武士道精神から着想を得た名前だという。

インパヴィドを手掛けたのは、ランボルギーニのパーソナライゼーション(個別注文)部門「アド・ペルソナム」(Ad Personam)だ。アウトモビリ・ランボルギーニ会長兼CEOのステファン・ヴィンケルマン氏は、「イノベーションと文化的なインスピレーションを融合する、ランボルギーニの力を完璧に体現した」モデルだと表現している。

ボンネットには兜の「前立て」

インパヴィドの見どころは、武士の甲冑(かっちゅう)を構成する要素を、クルマのデザインに落とし込んでいるところだ。

甲冑のモチーフを解説したプレゼンテーションのスライド

まず目を引くのがボンネットの模様。これは兜に付ける飾り「前立て」(まえだて)がモチーフになっている。前立ては身分やアイデンティティを表すもの。ランボルギーニはこれを自らのデザイン言語で解釈し、堂々とした存在感を演出したという。

ボディのあちこちに入る金色のアクセントは、甲冑の小さな板「小札」(こざね)をつなぎ合わせる絹の組みひも「威」(おどし)を表現したもの。威は、身に着ける武士のアイデンティティや階層、血統を表していたそうだ。

ドアからリアバンパーへと延びる鋭いラインは、刀を振り抜く動きをイメージしたもの。精密さやスピード、制御された力を象徴しているという。ルーフとフェンダーの装飾は、漆塗りの小札を現代的に再解釈したものだ。

ドアからリアバンパーに延びるラインは刀の動きをイメージ

ボディカラーは4種類、それぞれに意味あり

ボディカラーは光沢仕上げ(シャイニー)とマット仕上げのそれぞれ2色、計4種類の組み合わせが用意された。それぞれに武士にまつわる意味が込められている。

グリージョ・クレーター・マット(マット)：豪胆、守護、権威を象徴する武士の甲冑の黒と灰色に由来

ヴェルデ・カンプス(光沢)：日本の国石であり、生命や大地の魂を象徴する「翡翠」(ひすい)から着想

ロッソ・ピーラ(マット)：勇敢さ、力強さ、規律を連想させる真田家の「赤備え」から着想

グリージョ・アルティス・ルチード(光沢)：忠義、名誉、優れた職人技を象徴する刀から着想

プレゼンテーションで紹介された4種類のカラーの組み合わせ

会場に展示されていたのは、スライドの左端にある「01」の組み合わせ。グリージョ・クレーター・マットのボディに、黒(ネロ・ネメシス)とブロンズ(ブロンゾ・セルセ)のリバリーを組み合わせた、全身マット仕上げの仕様だ。

インテリアは黒(ネロ・アデ)とブロンズ(ブロンゾ・オレアディ)のコンビネーション。ランボルギーニは、侍が甲冑の下にまとった装束のように丁寧に仕立てたと説明している。室内にはブロンズの糸で侍のロゴを刺しゅうし、ドアパネルやルーフの内張りにも専用の模様や刺しゅうを施す。25台のうちの何台目かを示す「1 di 25」(25台中の1台目)といった表記のプレートも付く。

インテリアには侍のロゴの刺しゅうなどが入る

中身は1,015CVのV型12気筒PHEV

ベースとなるレヴエルトは、6.5LのV型12気筒自然吸気エンジンに3つのモーターを組み合わせたプラグインハイブリッド(PHEV)のスーパーカーだ。システム最高出力は1,015CVに達し、0-100km/h加速は2.5秒、最高速度は350km/h超となっている。インパヴィドは見た目こそ武士だが、中身はランボルギーニのフラッグシップそのものというわけだ。

歌舞伎、ヨウジヤマモトに続く日本限定車

ランボルギーニが日本限定のスペシャルモデルを作るのは今回が初めてではない。イベントのプレゼンテーションでは、2008年の「ガヤルド」の日本限定車を皮切りに、歌舞伎から着想を得た「アヴェンタドールSVJ ロードスター」の限定車(2019年)や、ファッションデザイナーの山本耀司氏が手掛けた「アヴェンタドールS」(2020年)など、歴代の日本限定モデルが紹介された。

日本は今や、米国、ドイツに次ぐランボルギーニにとって世界3位の市場だ。アウトモビリ・ランボルギーニでアジア太平洋地域のリージョナル・ディレクターを務めるフランチェスコ・スカルダオーニ氏は、「日本はランボルギーニの成長において欠かすことのできない存在であり、アジア太平洋地域でも、スーパースポーツカーへの情熱がとりわけ強い市場のひとつ」とコメントしている。25台がすでに完売しているという事実も、その言葉を裏付けているといえそうだ。

【フォトギャラリー】レヴエルト インパヴィド